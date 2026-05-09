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O Barbanza

El Concello de Boiro empieza las obras para mejorar el pavimento en la zona rural de Cubeliños

C. Hierro
09/05/2026 20:02
Trabajos de asfaltado en el lugar de Cubeliños, en Boiro
Trabajos de asfaltado en el lugar de Cubeliños, en Boiro
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El Concello de Boiro comienza la actuación para mejorar el pavimentado en el lugar de Cubeliños, en la parroquia de Cespón.

El alcalde del municipio, José Ramón Romero, visitó en el día de ayer la zona para poder conocer de primera mano el desarrollo de los trabajos y ver el resultado del nuevo asfaltado.

Esta actuación, señala el Concello, está incluida dentro del proyecto de renovación de los pavimentos en varios núcleos de población rurales de la localidad. Así, en el plan de acción previsto también se encuentran las obras que se llevarán a cabo en zonas como A Armada, A Aspra, en Pazos de Coroño, O Saltió o en Boiro de Arriba.

El objetivo de estos trabajos, cuenta el gobierno local, es mejorar el firme y garantizar el acceso de todos los vecinos y vecinas a sus viviendas, después de que la época de lluvias provocase grandes deterioros en el suelo y, actualmente, presenten un muy mal estado.

Todas estas actuaciones cuentan con un presupuesto que asciende a los 153.206 euros. Para su pago, el Concello cuenta con la financiación de la Diputación de A Coruña a través del Plan Único Concellos.

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