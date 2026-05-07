Condenan a dos años de cárcel por abuso sexual a un barbanzano al que le pedían 12 por agresión continuada a su pareja en el domicilio común en 2019

La vista oral, para el que la Fiscalía solicitó su celebración a puerta cerrada, se celebró esta semana en n la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña

El juicio señalado para esta semana en la sección Primera de la Audiencia Provincial de A Coruña contra un barbanzano para responder de un concurso de supuestos delitos relacionados con la violencia machista, registrados a comienzos de 2019 en el partido judicial de Ribeira, tales como los continuados de agresión sexual, amenazas -en ambos concurre la circunstancia agravante de razones de género-, injurias y vejaciones injustas, maltrato habitual, con la agravante de domicilio común, y otros dos de lesiones, por los que la Fiscalía le pedía inicialmente una condena total de 18 años y 11 meses de prisión, acabó en una conformidad entre las partes en litigio. Ello se debió principalmente al cambio en la calificación de alguno de los delitos, al modificarse la agresión sexual por abuso sexual, y se atendió también a dilaciones indebidas en el proceso.

Así, al encausado se le condenó por abuso sexual a dos años de cárcel, pero evitará el ingreso en prisión al suspenderse la pena, quedando condicionado a que no reincida durante un periodo de tiempo, y la prohibición de aproximarse y comunicarse con su víctima durante siete años; y por un delito leve continuado de injurias y vejaciones injustas a 21 días de localización permanente y seis meses de prohibición de aproximación y comunicación.

Además, por cada uno de los dos delitos de maltrato de obra le impuso la pena de 80 días de trabajos para la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años y otros dos de prohibición de aproximación y comunicación respecto de su víctima; por el de amenazas leves continuado se le impusieron otros 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad, tres años de privación del derecho a la tenencia y porte de armas y otros tres años de prohibición de aproximación y comunicación con su víctima. Además, deberá indemnizar a su víctima con 30.000 euros.

Conclusiones provisionales

El Ministerio Público solicitaba inicialmente a través de su escrito de conclusiones provisionales para el procesado por el presunto delito continuado de agresión sexual una condena de 12 años de cárcel, la medida de libertad vigilada durante 8 años, inhabilitación especial para empleo o cargo público, ejercicio de profesión u oficio por 6 años. Además, por un ilícito de maltrato habitual le pedía dos años y nueve meses de prisión, prohibición de acercarse a menos de 300 metros al domicilio y lugar de trabajo de la víctima, aunque esta no se encuentra presente en esos lugares, y a cualquier lugar frecuentado por la misma y de comunicarse con ella durante 7 años; prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas por 4 años y medio, y la pérdida de vigencia de la licencia.

Igualmente, por delito continuado de amenazas le reclamaba una pena de tres años de prisión, prohibición de acercarse a menos de 300 metros y de comunicarse con su víctima por cualquier medio durante 4 años. Por cada uno de los dos delitos de lesiones le pedía la pena de siete meses de prisión, prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años.

Y, en último lugar, por el delito continuado de injurias y vejaciones injustas reclamaba que se le impusiera la pena de 25 días de localización permanente, prohibición de acercarse a menos de 300 metros medidos en línea recta a su domicilio y lugar de trabajo, aunque la víctima no esté presente en esos lugares, y a cualquier lugar frecuentado por la misma y de comunicarse con ella durante 6 meses.