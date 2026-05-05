Registrados más de 3.000 y 2.200 tickets en las campañas comerciales del Día de la Madre en Ribeira y Boiro

Francisco Martínez, presidente de la AER, presentó a mediados de abril la campaña comercial 'Agasalla a mamá' acompañado de la alcaldesa, María Sampedro, y de la edila de Comercio, Carmen Pérez

La Asociación de Empresarios de Ribeira celebró el sorteo de su campaña del Día da Nai, “Agasalla a mamá”, y que obtuvo, según sus responsables, “unha excelente resposta por parte da ciudadanía”, superando los 3.000 tickets registrados, “que confirma o compromiso dos consumidores co noso tecido empresarial. Las premiadas fueron Rosana Olveira, que se llevó los 1.000 euros por su ticket de ‘Os Nenos’; Victoria Alonso resultó agraciada con una para dos personas por su compra en ‘Federópticos Filgueira Martínez’; Inés Lorenzo ganó un vale de combustible Cepsa por consumir en el restaurante ‘El Golimbreo’, y Pilar Ageitos y Yoli Paz obtuvieron una cesta de la compra por consumir en ‘Café Bar O Delas’ y su compra en ‘Genas’, respectivamente.

Por su parte, la Asociación Boirense de Empresas (ABE) también celebró el sorteo de premios de su campaña del Día da Nai y que, subrayó que, “ademais de incentivar as compras nos establecementos asociados, puxo en valor a calidade e singularidade dos produtos ofrecidos polo tecido empresarial de Boiro”. Destacó que hubo 2.210 compras registradas a través de su web, una cifra que supuso un aumento del 58% respecto a la misma iniciativa del 2025, cuando hubo 1.398 compras, “o que evidencia o claro efecto dinamizador da iniciativa”.

Las tres cestas gourmet, compuestas por y productos alimenticios de alta calidad procedentes de los negocios asociados, fueron a parar a manos de Rosario Tubio, por su ticket registrado de ‘Panadería La Espiga’; Silvia Rivas, que hizo lo propio con su consumición en ‘Café Bar Barbantia’, y María del Carmen Sancio, por su compra en ‘Drolim’. Además, con motivo del concurso asociado al Día del Libro que organizó, la ABE hizo público el resultado de la identidad de los con ejemplares de ‘Mans que teceron futuro’ de Antón Rodríguez Gallardo, y que recayeron en Esther Ferreiro Costa y Lecturafilia.