Cinco cofradías de pescadores de O Barbanza reciben de la Diputación de A Coruña un total de 76.500 euros en subvenciones para su funcionamiento

El patrón mayor Enrique Maceiras, acompañado de María Fernández, Rosa Millán y Manuel Penedo, reclamó ayudas para poder sacar adelante la situación que atraviesa el pósito pobrense Chechu Río

La Diputación de A Coruña publicó la resolución definitiva de las subvenciones destinadas a cofradías de pescadores, federaciones y agrupaciones de mariscadores de la provincia, con una inversión total de 538.935 euros para un total de 36 entidades beneficiarias, de los que 76.500 euros le correspondieron a media decena de pósitos de los cuatro municipios que conforman O Barbanza. Así, las cofradías de pescadores ‘San Pedro’ de Ribeira y la de A Pobra percibirán 18.000 euros, cada una, mientras que los pósitos de Carreira-Aguiño, Cabo de cruz y de Rianxo obtendrán 13.500 euros cada uno.

Desde la institución provincial precisaron que la línea de ayudas de la que se ven beneficiadas las cofradías barbanzanas, así como otras del área coruñesa, está orientada al mantenimiento de la actividad de esos pósitos, así como de las agrupaciones marisqueras, contribuyendo a financiar gastos de personal, vigilancia, mejora y modernización de los procesos de comercialización, adquisición de semilla o funcionamento de las lonjas o salas de subastas del pescados y mariscos.

La diputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, destacó que estas ayudas económicas son una “ferramenta clave” para garantizar el futuro de ese sector, de manera que apoyarán el funcionamiento diario de esas entidades como la promoción de sus productos. Subrayó que las cofradías son “pezas fundamentais da economía local nos concellos costeiros”, debido a que generan empleo y riqueza, y mantienen viva la tradición marinera que forma parte de su identidad.