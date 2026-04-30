Solicitan 19 años de cárcel para un barbanzano por agresión sexual, amenazas, injurias y vejaciones continuadas y por maltrato habitual y lesiones

El juicio oral, para el que la Fiscalía solicitó su celebración a puerta cerrada, fue señalado para el lunes 4 y el lueves 7 en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña

Un varón deberá sentarse este lunes 4 y el jueves 7 de mayo, a partir de las 9.45 horas, en el banquillo de los acusados de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de A Coruña para la celebración de un juicio, que la Fiscalía solicita que sea a puerta cerrada conforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto de la Victima del Delito, en el que deberá responder de un concurso de delitos registrados a comienzos del año 2019 en el partido judicial de Ribeira y que están relacionados con la violencia machista, entre los que figuran entre los que figuran los continuados de agresión sexual, amenazas -en ambos concurre la circunstancia agravante de razones de género-, injurias y vejaciones injustas, maltrato habitual, con la agravante de domicilio común, y otros dos de lesiones. Por todo ello, Fiscalía le solicita una condena total de 18 años y 11 meses de cárcel, entre otras medidas, así como que el acusado indemnice a su víctima con 40.000 euros por todos los daños y perjuicios causados. Asimismo, reclama la cantidad que se determine en la ejecución de sentencia por los gastos ocasionados al Sergas y al CIM por la atención médica y atención psicológica prestada a la víctima.

En concreto, el Ministerio Público solicita para el encausado por el delito continuado de agresión sexual una condena de 12 años de cárcel, la medida de libertad vigilada durante ocho años, inhabilitación especial para empleo o cargo público, ejercicio de profesión u oficio durante seis años. Además, por el delito de maltrato habitual le pide dos años y nueve meses de prisión, prohibición de acercarse a menos de 300 metros al domicilio y lugar de trabajo de la víctima, aunque esta no se encuentra presente en esos lugares, y a cualquier lugar frecuentado por la misma y de comunicarse con ella durante 7 años; prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses, y la pérdida de vigencia de la licencia.

Por el delito continuado de amenazas le reclama una pena de tres años de prisión, prohibición de acercarse a menos de 300 metros del domicilio y lugar de trabajo de la víctima, aunque ella no esté presente en esos lugares, y a cualquier lugar frecuentado por la misma y de comunicarse con ella por cualquier medio durante cuatro años. Por cada uno de los dos delitos de lesiones le pide la pena de siete meses de prisión, prohibición del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años. Y, en último lugar, por el delito continuado de injurias y vejaciones injustas pide que le se imponga la pena de 25 días de localización permanente, prohibición de acercarse a menos de 300 metros medidos en línea recta a su domicilio y lugar de trabajo, aunque la víctima no esté presente en esos lugares, y a cualquier lugar frecuentado por la misma y de comunicarse con ella durante 6 meses.