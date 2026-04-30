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O Barbanza

La Fiscalía pide tres años de cárcel para un varón de O Barbanza acusado de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años

También solicita que, cuando salga de prisión, se establezca una prohibición de acercarse a menos de 300 metros y de comunicarse con su víctima y libertad vigilada por un periodo de dos años

Chechu López
30/04/2026 18:20
El juicio contra un ribeirense por tráfico de drogas fue señalado para este miércoles, día 15 de abril, en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña
El juicio contra un barbanzano por un delito de agresión sexual a una menor de 16 años  fue señalado para el jueves 7 de mayo en la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña
Chechu Río
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La sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña señaló para el jueves de la próxima semana, día 7 de mayo, a partir de las diez de la mañana, la celebración de un juicio contra un varón de la comarca de O Barbanza que está acusado de un delito de agresión sexual a una menor de 16 años, sin que entre ambos haya relación de consanguinidad. Por esos hechos, que ocurrieron en octubre del año 2024, la Fiscalía reclama que la vista oral sea a puerta cerrada conforme la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Estatuto de la Victima del Delito.

El Ministerio Público solicita para el procesado una condena de tres años de cárcel, así como la prohibición de que se aproxime a la menor a una distancia no inferior a 300 metros, a su domicilio o cualquier otro lugar en que aquella pueda encontrarse, así como de comunicarse o relacionarse con ella por cualquier medio por tiempo superior en dos años a la pena de prisión impuesta. 

Igualmente, la Fiscalía reclama que se establezca para el acusado la medida de libertad vigilada, cuyo contenido se determinará con posterioridad a la pena privativa de libertad y por un periodo de dos años. También, solicita su inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión o actividad, sea retribuida o no, que implique el contacto con menores, por un tiempo de dos años superior a la de prisión. Y pide que el encausado indemnice a su víctima con 5.486 euros por los daños morales que le ocasionó.

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