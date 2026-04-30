El POS+2026 para O Barbanza ya supera los 8 millones después de aprobarse una dotación adicional de 3.374.052 euros

El pleno de la institución provincial dio luz verde al plan adicional del POS+2026 Cedida

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer, en el marco de un expediente de modificación de créditos, una partida adicional por importe total de 65 millones de euros para el Plan Único dos Concellos (POS+2026), que se suman a los 88 millones ya consignados inicialmente, con lo que la inversión total se eleva a 153 millones de euros. En lo que a los cuatro municipios que integran O Barbanza, les ha correspondido una partida adicional de 3.374.052 euros, que sumados a los 4.714.577 inicialmente concedidos en dicho plan provincial hacen un total de 8.088.629 euros. Ribeira recibe una aportación adicional de 1.203.995 euros, con lo que en el POS+ de este año le corresponderán un total de 2.893.897 euros. A continuación se sitúan Boiro con 954.642 euros (2.357.679), Rianxo con 532.948 (1.539.970) y A Pobra con 582.467 (1.297.084).

Por otro lado, desde la Diputación de A Coruña indicaron que la cifra total supone un incremento de cerca del 11% respecto a los 138 millones totales del año pasado y que ello consolida al Plan Único dos Concellos como "o principal instrumento de cooperación municipal de Galicia" y "unha referencia a nivel estatal pola súa dimensión, flexibilidade e impacto directo nas economías dos concellos". Así, el presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó que “o Plan Único é hoxe a mellor ferramenta que teñen os concellos para garantir servizos, investir e planificar con estabilidade, especialmente nun momento de forte incremento dos custos”. El máximo dirigente de la institución provincial subrayó que "estamos nun contexto marcado pola inflación, pola incerteza internacional e polo encarecemento da enerxía e dos servizos, e os concellos están asumindo máis gastos que nunca, polo que este plan resulta clave para darlles seguridade e capacidade de resposta”.

En este sentido, Formoso recordó que el POS+ permite financiar una ampla variedad de actuaciones, desde obras e infraestructuras hasta programas sociales, culturales y ambientales, pero incidió especialmente en su importancia para sostener el funcionamiento diario de los municipios. “Non se trata só das máis de 4.500 obras executadas xa nos concellos cos fondos do Plan Único, senón de miles de servizos básicos como o alumeado público, a limpeza, o mantemento das vías municipais ou os servizos sociais que os concellos poden soster grazas a este plan. Ese gasto é menos visible, pero absolutamente esencial para a calidade de vida da xente”, afirmó. Y advirtió que "sen este apoio, moitos concellos terían serias dificultades para manter o nivel actual de servizos nun contexto de subida xeneralizada dos custos”, y añadió que la Diputación coruñesa "está a facer un esforzo extraordinario para estar á altura das necesidades dos municipios, mentres outras administracións seguen sen reforzar o financiamento local na medida necesaria”.