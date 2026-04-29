Tres personas resultan heridas en dos salidas de vía en carreteras autonómicas que atraviesan por Salmón, en Ribeira, y A Tomada, en A Pobra

Un Kia Sportage se salió de la vía en la carretera AC-302 y tras volcar se detuvo en medio de la calzada en el lugar de A Tomada Chechu Río

Dos accidentes de tráfico registrados ayer en viales que atraviesan los municipios de Ribeira y de A Pobra, consistentes en sendas salidas de vía, se saldaron con un total de tres personas heridas de diversa consideración. Uno de ellos ocurrió a las once y cuarto de la mañana en la carretera AC-550 (Cee-Ribeira), a la altura de la recta de Salmón, en Oleiros. El siniestro consistió en una salida de vía por el margen derecho, en la que un Renault Laguna metió su rueda delantera derecha en una tajea y acabó impactando contra un poste de hormigón del tendido eléctrico, que quedó muy dañado por la base, aunque no cayó.

A consecuencia del mismo resultaron heridos el conductor de 67 años y la copiloto de 62 años. Hasta el lugar se movilizó una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, las dotaciones de guardia del parque comarcal de Bomberos de Ribeira y del GAEM, que asistieron a las víctimas. También acudieron dos patrullas de la Policía Local ribeirense, que estuvieron regulando la circulación rodada dando paso alternativo debido a que la carretera estuvo ocupada por los servicios sanitarios, de emergencias y de seguridad, pudiendo restablecerse la normalidad una vez que se dio por rematada la intervención. También acudió personal del servicio de conservación de carreteras de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) y agentes de la Guardia Civil de Tráfico del destacamento de Santiago de Compostela, que instruyen el correspondiente atestado.

Choque contra un talud

Por otro lado, una conductora de mediana edad resultó herida en un accidente de tráfico registrado en torno a las nueve menos veinte de la mañana en la carretera comarcal AC-302, entre el casco urbano de A Pobra y el lugar de Xenxides (Oleiros), por Moldes, a la altura del kilómetro 2,500, en el lugar de A Tomada, en la parroquia pobrense de Santa Cruz de Lesón. En el siniestro únicamente se vio implicado un Kia Sportage, siendo su propio sistema automático de alerta el que a las 8.42 horas dio aviso al 112, cuyos gestores pudieron hablar con la víctima, quien comunicó que perdió el control de su automóvil y se salió de la calzada, y que estaba desorientada, pero que podía abrir la puerta y que no estaba atrapada.

El coche siniestrado impactó contra el talud de una fábrica y luego quedó atravesado en medio de la carretera, lo que obligó a regular el paso, dando paso alternativo. Al lugar del suceso acudieron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de Ribeira, Policía Local, Protección Civil, la Guardia Civil de Tráfico -instruye el atestado- y personal de conservación de carreteras de la Xunta, así como Grúas Galicia, que se encargó de la retirada del Kia Sportage de la calzada y, tras su limpieza, se pudo restablecer la normalidad en la circulación rodada en ese tramo viario.

Los dos ocupantes del Renault Laguna y la conductora del Kia Sportage fueron atendidos en un primer momento por el personal técnico de emergencias sanitarias del 061, con ayuda de los Bomberos ribeirenses y los equipos de emergencias. Luego, los tres fueron trasladados en ambulancias hasta el servicio de Urxencias del Hospital do Barbanza para que reciban la atención medica que precisaban y les hicieran pruebas para determinar el alcance de sus lesiones.