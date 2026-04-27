La Diputación pone en valor el papel de Congalsa como motor industrial

Valentín González Formoso visitó las instalaciones de la compañía Cedida

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, visitó este lunes las instalaciones de Congalsa en A Pobra do Caramiñal, donde destacó la trayectoria de la entidad y puso en valor su labor como motor industrial de la provincia y la comarca de O Barbanza. “Congalsa representa o mellor do tecido industrial da nosa provincia: combina innovación e tradición, capacidade exportadora e compromiso con esta comarca. É unha mostra de que desde Galicia se pode competir nos mercados nacionais e internacionsi”, señaló. Durante su visita, González Formoso estuvo acompañado de el presidente de la Corporación Empresarial Congalsa, Luis Miguel Simarro; la directora general, Noela Prieto; y la directora de Relaciones Externas, Isabel Cañas.

También, el presidente de la Diputación destacó el impacto de la compañía en la generación de empleo y en la fijación de población: “Empresa como Congalsa son fundamentais para garantir oportunidades laborais de calidade e para fortalecer a cohesión social e económica das nosas comarcas. Desde a Diputación seguiremos apoiando o tecido empresarial que aposta pola innovación, pola sustentabilidade e pola creación de riqueza”.

Para terminar su intervención, Formoso hizo hincapié en que Congalsa es una de las principales empresas “da cuarta provincia de España en distribución de produtos agroalimentarios e a primeira en produtos vinculado á transformación agroalimentaria do mar” y que es una de las principales responsables del “emprego feminino da costa” que hai na provincia.

Por su parte, Luis Miguel Simarro agradeció la visita institucional del presidente provincial y puso en valor el papel de la compañía como referente de desarrollo económico y social en O Barbanza. Destacó que la empresa –con presencia tanto en el ámbito nacional como internacional– apuesta “por un modelo industrual moderno, sostible e xerador de emprego”, consolidándose como un “motor clave” para la cohesión y la dinamización económica de la provincia.

Tras las declaraciones, la comitiva hizo un recorrido por las instalaciones de la planta, donde pudieron conocer de primera mano los diferentes procesos productivos, las líneas de innovación y las iniciativas vinculadas a la sostenibilidad y a la mejora contínua.

Desde 1990

Congalsa fue fundada en 1990 en A Pobra do Caramiñal y, a lo largo de más de tres décadas, se ha convertido en una de las compañías de referencia del sector de la alimentación ultracongelada en Galicia. Especializada en la elaboración de productos del mar y platos preparados congelados, la empresa combina tradición marinera y tecnología y servir al mercado nacional e internacional.