La comunidad educativa de Ribeira aprende cómo actuar en situaciones de violencia contra la infancia

Una de las charlas impartidas en un centro escolar de Ribeira

Los diferentes centros educativos de Ribeira acogen una serie de charlas destinadas a informar a los docentes sobre la intervención en situaciones de desprotección infantil.

Bajo el título ‘Detección, intervención e notificación en situación de violencia contra a infancia’ miembros de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía y una educadora social informan al personal de los centros sobre qué pasos dar y las obligaciones que tienen.

Desde que comenzó esta iniciativa, este tipo de coloquios ya se llevaron a cabo en los colegios Galaxia, Heroínas de Sálvora, Bayón, Sagrado Corazón de Jesús, Leliadoura, A Milagrosa y en la Escuela Infantil Municipal, con un éxito de participación.

En las próximas semanas está previsto que se imparta en Grupo, Amicos y en el Instituto Nº 1.

Desde el gobierno local señalan que en la próxima edición del taller habrá posibilidad de que los distintos centros escolares del municipio soliciten estas charlas, independientemente de que formen parte de la Comisión Educativa o no. Para contar con ellos o solicitar más información sobre las charlas, únicamente deben enviar un correo electrónico a la dirección educadora@ribeira.gal.