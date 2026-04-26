La asociación Alberto Romero reparte sus premios en una gala abarrotada de público

Un momento del X Certame de Curtas Alberto Romero Cedida

Un año más, la gala de entrega de premios del Certamen de Curtas de la asociación Alberto Romero, fue un éxito. Más de 200 personas se reunieron para celebrar una jornada en la que reinó el humor, la alegría, la música y la magia.

La organización sorprendió en el evento añadiendo, a última hora, una modalidad más: Trayectoria Cultural. Premio que recayó en Santiago García, ex presidente de la entidad y que fue entregado por la actual responsable, Carme Romero.

En cuanto al resto de premiados, los galardones fueron, en la categoría de Educación Primaria el corto ‘Nos teus zapatos’, en la de Educación Primaria para la obra ‘Vida’ y en la modalidad de Diversidad Funcional el filme ‘Somos Persoas’ firmada por la asociación Amicos.

Los dos últimos cortos que consiguieron un galardón en el día de ayer fueron ‘A meiga’ dentro de la categoría Barbanza Arousa y ‘Boca de Asno’ en la modalidad libre, obra firmada por el pontevedrés Carlos Calvar.

al y como aseguró la presidenta de la asociación, Carme Romero, la gala fue “un éxito” tanto de público como de organización. Además de la entrega de premios, los presentes pudieron disfrutar de diferentes números, el primero de ellos, como es tradición la música de la banda que se forma especialmente para este certamen y que apostó por ponerle música a distintos poemas y el segundo, un espectáculo de magia.