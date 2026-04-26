El Programa de Emprego de Ribeira forma a diez personas a través de un curso de selvicultura

Entrega de diplomas del curso de selvicultura

El curso de selvicultura, dentro de la tercera edición del Programa Integrado de Emprego de Ribeira, entregó ayer sus diplomas a un total de diez alumnos. Esta formación se centró en la gestión y cuidado de montes y zonas ajardinadas como parques y áreas recreativas, ofreciendo técnicas básicas de poda y mantenimiento de árboles o sobre el uso de maquinaria y herramientas.

Parte del curso fue práctico, por lo que el alumnado trabajó en el parque periurbano de San Roque.

En próximos días, tal y como señalaron desde el Concello de Ribeira, comenzarán tres nuevas formaciones centradas en ofimática, técnicas administrativas y movilización de enfermos. Las dos primeras se ofrecerán en el Aula CeMit y la última en las aulas de Cristóbal Colón. Cada una de estas disciplinas -que tendrá una duración de doce meses- contará con un total de quince alumnos.

El gobierno local recuerda que el Programa Integrado de Emprego ofrece la posibilidad a todas aquellas personas interesadas en la formación que estén inscritas como demandantes de empleo a continuar anotándose por si se produce alguna baja en la participación de los cursos.