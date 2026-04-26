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O Barbanza

El Programa de Emprego de Ribeira forma a diez personas a través de un curso de selvicultura

Próximamente comenzarán los cursos de ofimática, técnicas administrativas y movilización de enfermos

C. Hierro
26/04/2026 20:33
Entrega de diplomas del curso de selvicultura
Entrega de diplomas del curso de selvicultura
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El curso de selvicultura, dentro de la tercera edición del Programa Integrado de Emprego de Ribeira, entregó ayer sus diplomas a un total de diez alumnos. Esta formación se centró en la gestión y cuidado de montes y zonas ajardinadas como parques y áreas recreativas, ofreciendo técnicas básicas de poda y mantenimiento de árboles o sobre el uso de maquinaria y herramientas.

Parte del curso fue práctico, por lo que el alumnado trabajó en el parque periurbano de San Roque.

En próximos días, tal y como señalaron desde el Concello de Ribeira, comenzarán tres nuevas formaciones centradas en ofimática, técnicas administrativas y movilización de enfermos. Las dos primeras se ofrecerán en el Aula CeMit y la última en las aulas de Cristóbal Colón. Cada una de estas disciplinas -que tendrá una duración de doce meses- contará con un total de quince alumnos.

El gobierno local recuerda que el Programa Integrado de Emprego ofrece la posibilidad a todas aquellas personas interesadas en la formación que estén inscritas como demandantes de empleo a continuar anotándose por si se produce alguna baja en la participación de los cursos.

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