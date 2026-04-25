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O Barbanza

SOS Sanidade Pública exige reunirse con el director del Hospital do Barbanza

C. Hierro
25/04/2026 22:02
Cartel reivindicativo colgado en el Hospital do Barbanza
Cartel reivindicativo colgado en el Hospital do Barbanza
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Las personas de la plataforma SOS Sanidade Pública Barbanza que se encuentran en un encierro en el interior del hospital exigen que el director del mismo las reciba. Desde la asociación lamentan que “non quere dialogar coa plataforma” la que, señalan, únicamente quiere “avances reais no hospital”.

Según los datos que manejan, las revisiones de traumatología o cirugía general tienen una lista de espera de un año, las colonoscopias o revisio des de psicología para adultos entre nueve y doce meses y las revisiones de rehabilitación o fisioterapia para linfedemas de seis a nueve meses. Por último, señalan que para, por ejemplo, una ecografía de mama, se espera, de media, unos seis meses.

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