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O Barbanza

Ribeira recibe una subvención de 546.000 euros para el Obradoiro dual de Emprego Tahume XI

Un total de veinte personas se podrán formar en el taller a lo largo de este año

C. Hierro
25/04/2026 12:36
Exterior de la Casa Consistorial ribeirense
Cedida
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El Concello de Ribeira recibe, por parte de la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, una subvención que alcanza los 546.552 euros para invertir en el Obradoiro dual de Emprego Tahume XI. Esta actividad, se desarrollará, una vez más, por parte del Concello ribeirense en asociación con el de Porto do Son. 

En total, señalan fuentes municipales, un total de veinte personas se podrán formar en este taller a lo largo de nueve meses a contar desde el mes de junio de este mismo año. Durante el curso el alumnado asistirá a las especialidades de ‘Aplicación de vernices e lacas en elementos de carpintería e moble’, ‘Actividades auxiliares en aproveitamentos forestais’, ‘Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes’ e ‘Traballos de carpintería e moble’.

"Trátase dun programa mixto de formación e emprego dirixido a mellorar a empregabilidade no que nos involucramos Ribeira e O Porto do Son. Xa é un obradoiro consolidado en ámbolos municipios, mellorando as opcións de inserción no mundo laboral de moitos veciños e veciñas durante tódalas edicións previas, nas que foi todo un éxito.", señaló la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro.

Además, la regidora, destacó que este taller tiene un "forte impacto nas persoas participantes", y también en el conjunto de la sociedad, ya que realizan las prácticas en mobiliario y espacios públicos.

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