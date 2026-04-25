Rianxo avanza en las obras que reducirán un 20% el consumo energético de Servicios Sociales

Obras en el edificio de Servicios Sociales de Rianxo Cedida

El Concello de Rianxo avanza en las obras de rehabilitación y mejora energética del edificio que alberga la sede de Servicios Sociales.

El objetivo principal de esta actuación -que la llevará a cabo la empresa Montaxes Eléctricas Noroeste S.L.- es reducir en un 20% el consumo energético de la infraestructura. Para conseguir este propósito, entre los trabajos que se han iniciado se incluye tanto mejorar el aislamiento de las paredes de todo el edificio como renovar el sistema de calefacción, instalando uno más eficiente, tal y como señalaron en su licitación las fuentes del gobierno local.

Este proyecto, que cuenta con un presupuesto que supera los 66.000 euros, obtuvo una subvención por parte de la Xunta de Galicia que alcanza los 53.000 euros. El resto de la cuantía -unos 13.000 euros-, será aportada por el propio Concello.

Debido a los trabajos previstos en estas oficinas -incompatibles con el trabajo de los funcionarios- la atención al público del departamento de Servicios Sociales se trasladó, de manera temporal, al Auditorio municipal.