Rianxo acoge un evento que incluye un recital poético para homenajear a Manuel Antonio

Participantes en una actividad organizada por la Mesa das Verbas Gonzalo Salgado

Rianxo acoge, el próximo 8 de mayo, un evento organizado por la asociación vilagarciana Mesa das Verbas, con el objetivo de homenajear al poeta Manuel Antonio.

El programa de la cita comienza a las once de la mañana, momento en el que tendrá lugar una recepción en el Concello. Media hora después, los participantes realizarán un recorrido cultural por la Casa de Manuel Antonio y, a las dos celebrarán una comida de confraternidad.

Por la tarde, a las cuatro y media, está previsto un recorrido por el paseo marítimo. La jornada terminará con un recital poético con micro abierto en el Auditorio Municipal de seis a siete y media.