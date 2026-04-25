Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Rianxo acoge un evento que incluye un recital poético para homenajear a Manuel Antonio

La cita está programada para el 8 de mayo

C. Hierro
25/04/2026 20:06
Participantes en una actividad organizada por la Mesa das Verbas
Participantes en una actividad organizada por la Mesa das Verbas
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Rianxo acoge, el próximo 8 de mayo, un evento organizado por la asociación vilagarciana Mesa das Verbas, con el objetivo de homenajear al poeta Manuel Antonio.

El programa de la cita comienza a las once de la mañana, momento en el que tendrá lugar una recepción en el Concello. Media hora después, los participantes realizarán un recorrido cultural por la Casa de Manuel Antonio y, a las dos celebrarán una comida de confraternidad.

Por la tarde, a las cuatro y media, está previsto un recorrido por el paseo marítimo. La jornada terminará con un recital poético con micro abierto en el Auditorio Municipal de seis a siete y media.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina