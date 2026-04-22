La Consellería de Educación prevé sacar a contratación antes de este verano la redacción del proyecto de reforma del colegio ‘O Grupo’ de Ribeira

Los técnicos le explicaron a las autoridades los detalles de la rehabilitación integral en el CEIPP ‘Praia Xardín’ de Boiro Chechu Río

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, acompañado del nuevo delegado territorial de dicho departamento en A Coruña, Santiago Freire, y otras autoridades, anunció ayer que antes de este verano sacarán a licitación la redacción del proyecto técnico de reforma del colegio plurilingüe ‘O Grupo’ de Ribeira. Ese fue uno de los compromisos que le arrancó la alcaldesa, María Sampedro, al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en la reunión que mantuvieron ambos hace varias semanas. De todos modos, el titular de dicha área del Ejecutivo gallego sostuvo que es una actuación “que xa tiñamos no radar” y que una vez cuenten con el referido proyecto, “o meteremos na roda organizativa que é necesaria nestes casos e que acarrexa varias tarefas”.

Así lo desveló en la visita que realizó al CEIPP ‘Praia Xardín’ de Boiro para presentar el proyecto de rehabilitación integral del que será objeto, tras su reciente adjudicación por 1.122.284,60 euros a la empresa Construcciones Orega. En este caso, también habló de plazos, pues precisó que coincidiendo con el final de las clases del presente curso académico, comenzarán las obras, y que, teniendo en cuenta que tienen un plazo de ejecución de nueve meses, se prevé que estén rematadas antes de concluir el primer trimestre del 2027.

En relación a la rehabilitación integral del colegio ‘Praia Xardín’, Rodríguez destacó que se contempla la renovación de 2.034 metros cuadrados de cubiertas de panel tipo sándwich con aislamiento de lana de roca, así como la renovación de canalones y bajantes, aislamiento térmico en los 1.777 metros cuadrados de fachadas con aislamiento térmico por el exterior tipo Sate, y la colocación de 132 ventanas nuevas de aluminio con rotura de puente térmica y doble cristal; y en su interior se instalarán 509 luminarias led y 115 de emergencia y 71 puertas nuevas con hoja de alma de poliuretano y laminado fenólico y falsos techos.

Y, entre sus principales beneficios, el conselleiro de Educación destacó la mejora de la eficiencia energética del centro en un 40%. “Este tipo de intervencións permítennos non só mellorar o confort térmico da comunidade escolar no seu día a día, senón tamén continuar avanzando no noso obxectivo de acadar uns centros de ensino máis respectuosos co medio ambiente, tal e como establece o Plan de Nova Arquitectura Pedagóxica entre as súas prioridades”, precisó.

Una visita de Román Rodríguez al colegio boirense coincidente con la de diez alumnos de Alemania con el que comparte un proyecto Erasmus+ La visita de Román Rodríguez a dicho colegio coincidió con un grupo de una decena de alumnos de la escuela ‘Burgbreite Wernigerode’, de Alemania, que están conociendo el sistema educativo gallego al amparo de un proyecto del programa Erasmus+ en el que participan junto al citado colegio boirense, cuyos alumnos ya estuvieron en marzo en el centro educativo germánico.