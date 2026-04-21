La Xunta de Galicia destina casi 1,1 millones de euros a 13 cursos de seis entidades de O Barbanza para mejorar la empleabilidad de la gente parada

Belén Do Campo, acompañada de María Sampedro y Carmen Pérez, conoció de primera mano uno de los curso de Academia Yara, de Ribeira Chechu Río

La Xunta de Galicia destina más de un millón de euros, concretamente 1.098.127,45 euros, a impulsar un total de trece cursos de formación -cinco en Ribeira, otros tantos en Boiro y tres en Rianxo- para mejorar la empleabilidad y competencias profesionales de personas paradas de O Barbanza. Así lo dio a conocer su delegada territorial en A Coruña, Belén do Campo, en la visita que, junto a la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, y la edila de Empleo, Carmen Pérez, realizó a la academia Yara para conocer de primera mano una de las dos acciones formativas para desempleados para las que recibió financiación.

Concretamente, esta entidad ribeirense contó con un apoyo económico de casi 123.000 euros en la convocatoria 2025-2026 para impartir un cueros de ‘Coidados Estéticos de Mans e Pés’, que remató a principios de mes, y otro de ‘Salón de Peiteado’, que empezó el 6 de noviembre y que concluirá el 16 de julio, y al que asiste una quincena de alumnas. Además, la delegada adelantó que para la convocatoria 2026-2027 ya tiene concedidos más de 164.000 euros para otros tres cursos, entre los que se añade nuevos niveles de los anteriores, por los que recibió ayudas por 44.922,60 y 77.733 euros, respectivamente, y otro de ‘Servizos Auxiliares de Estética’ (41.604,30 euros), que empezarán a impartirse el próximo 12 de mayo y para los que aún quedan plazas vacantes.

Ribeira, Boiro y Rianxo

En Ribeira, además de los tres cursos de Academia Yara, se incluyen los dos de Consultores Basilio Insua Lado SL de 'Actividades administrativas na Relación co Cliente' (62.392,50 euros) y "Habilitación para a Docencia en Graos A, B e C do Sistema de Formación Profesional' (34.440,30 euros). Por su parte, en Rianxo, resultó beneficiario Mariano Santos Vela para impartir los cursos de 'Actividades de Xestión Administrativa' (136.920,60 euros), 'Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais' (140.160 euros) y 'Xestión Integrada dos Recursos Humanos' (251.514 euros).

Y en Boiro resultaron beneficiarios la Academia Arca SL, con una ayuda de 74.449,80 euros para la formación sobre "Habilitación para a Docencia en Graos A, B e C do Sistema de Formación Profesional, otros 48.000 euros parala de 'Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais', 35.611 euros para la de 'Operacións de Gravación e Tratamento de Datos e Documentos'; la asociación Amicos, que recibió 52.332,75 euros para un curso de 'Atención Sociosanitaria a Persoas Dependentes en Institucións Sociais'; y el Ayuntamiento de Boiro recibió 46.137 euros para una acción formativa sobre 'Operacións Básicas de Cociña'.

Nueva convocatoria

Do Campo informó que la Xunta mantiene abierta hasta el 30 de noviembre la convocatoria 2026-2027 de las Accións Formativas para Persoas Desempregadas (AFD), con una dotación de 60 millones de euros, tras la reciente ampliación con 20 millones a lo inicialmente presupuestado, para reforzar la empleabilidad y dar respuesta a las demandas reales de talento del tejido empresarial gallego. Las ayudas se concederán en régimen de concurrencia no competitiva y contemplan anticipos de hasta el 60%. .

“A medida enmárcase no redeseño integral da formación para o emprego que está a impulsar o Goberno galego, baseado na flexibilización, a axilidade administrativa e unha maior conexión co mercado laboral”, precisó la delegada. Los cursos están dirigidos preferentemente a personas paradas, aunque podrán participar otras ocupadas hasta un máximo del 30% de las plazas ofertadas, siempre que no se cubran con gente sin trabajo. La financiación se distribuirá en dos anualidades: 50 millones de euros en 2026 y los otros 10 en 2027, para acciones formativas que podrán iniciarse este año y prolongarse en el siguiente.

Oferta de casi un año

La delegada dijo que esta convocatoria garantiza una oferta formativa disponible durante casi todo el año. Detalló que entre las novedades de la misma, se flexibilizan los requisitos de acceso: quienes finalicen una acción formativa podrán matricularse en una de nivel superior sin esperar por la expedición del certificado profesional anterior, una opción que también se extiende a quienes estén pendientes de la homologación de un título extranjero.

Las acciones formativas abarcan los grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional, permitiendo una capacitación modular y adaptada a las necesidades de cada perfil. Así, se incluyen microformaciones de grado A, formaciones de grado B y programas de grado C. Esta estructura facilita itinerarios más flexibles y una incorporación más ágil al mercado laboral.

Para garantizar la conexión directa con la realidad productiva, Do Campo dijo que cada acción deberá acreditar una demanda efectiva mínima do 30% del alumnado, comprometida previamente por las entidades formativas. Y subrayó que ·os programas de grao C manterán o carácter dual obrigatorio, de xeito que polo menos o 25% das horas se desenvolvan en contornas reais de traballo. As oficinas de emprego seguirán a desempeñar un papel clave na detección de necesidades por sectores e territorios”.