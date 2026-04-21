Desarticulados varios puntos de venta de drogas en una operación que acabó con la detención de siete personas en O Barbanza

Imagen facilitada por la Guardia Civil de la droga y el dinero intervenidos en el marco de la segunda fase de la 'Operaci´çon Zaguanes' en O Barbanza

La Guardia Civil de Boiro, en el marco de la serguda fase de la ‘Operación Zaguanes’ dio por rematada una serie de actuaciones orientadas a reducir los índices de consumo de drogas y de delincuencia asociada en las localidades de Boiro, Rianxo y A Pobra, y que se saldó con la desactivación de tres focos de distribución minorista y la detención de siete personas. La sucesión de intervenciones arrancó el pasado 13 de marzo cuando agentes del instituto armado llevaron a cabo una inspección técnica en un establecimiento de hostelería en la parroquia rianxiera de Taragoña, y que se saldó con el arresto de un hombre de 33 años que portaba 21 dosis de cocaína y 1.080 euros. Asimismo, la pareja responsable del local fue detenida por un presunto delito de tenencia ilícita de armas al incautárseles una pistola del calibre 6,35 milímetros.

Posteriormente, el 25 de marzo, se procedió en A Pobra a la detención de un varón de 36 años y de una mujer de 25 por un robo con fuerza en un centro de peluquería y estética. Los autores accedieron al local tras romper una ventana lateral de ese negocio, del que sustrajeron un, sustrayendo unos 400 euros. Dos días después, los agentes detuvieron en Boiro a un individuo de 22 años en las inmediaciones del muelle de Escarabote, a quien se le intervinieron 107 dosis de heroína ocultas en una marquesina de autobús. El pasado 4 de abril, procedieron al arresto en Rianxo de un hombre de 43 años por su implicación en múltiples hurtos y robos con fuerza en supermercados, establecimientos de electrodomésticos y vehículos de la zona.

Según relatan desde la Guardia Civil, el principal hito tuvo lugar el 8 de abril con la fase de explotación del operativo en Boiro. Esta investigación, continuación de una fase previa de diciembre de 2025, se centró en una mujer que, tras quedar en libertad, había reanudado la venta de droga en su domicilio. En el registro se hallaron 203 dosis de cocaína, 118 de heroína, 2,56 gramos de hachís y 2.252 euros. Finalmente, el 14 de abril, se desactivó un tercer punto de venta en un edificio residencial del centro de Rianxo, concretamente en un piso de la Rúa Campo de Cartas, con la detención de tres personas tras un intenso trasiego de consumidores.

La jueza de la Plaza 3 de lo Civil e Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira decretó el ingreso en prisión provisional sin fianza para la principal investigada, una vecina de Boiro de 56 años -según ha trascendido, se trata de una vieja conocida de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la zona, pues cuenta con un amplio historial por hechos delictivos similares, así como porque también es consumidora de sustancias estupefacientes. Asimismo, la autoridad judicial padronesa también ordenó el envío a la cárcel provincial de Teixeiro para un varón de 43 años detenido en Rianxo. El resto de los implicados quedaron a disposición de los tribunales de instancia de Padrón, y de Ribeira. Con estas actuaciones, la Guardia Civil da por desactivados tres puntos de venta de estupefacientes en la comarca.