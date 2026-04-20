Maneiro lo da todo y su mejor versión en el concierto en Boiro de inicio de su gira en solitario, con una gran banda de músicos

El artista se entregó ante el micrófono y su público en el concierto en la sala 'A Pousada da Galiza Imaxinaria' de Boiro Chechu Río

Estaba equivocado quien pensase por algún momento que Maneiro levantaría el pie del acelerador en su regreso a los escenarios con una carrera en solitario, aunque acompañado de su banda compuesta por unos talentosos músicos. Desde que en la sala ‘A Pousada da Galiza Imaxinaria’ sonaron los primeros acordes de las guitarras de Fernando Calvo y de Rubén Cores, del bajo de Patxi Cruz, de la batería de Pepelu Blanco y del teclado de Iria Iglesias y, literalmente, se le vio saltar a la tarima para darlo todo. Uno ya se pudo dar cuenta que no iba de farol cuando anunció que su nueva y mejor versión va a ser “máis roqueira” y que lo de ir tranquilo no va para nada con él.

Ya empezó muy fuerte con uno de sus éxitos, ‘Anxos no inferno’, para dar paso seguidamente a ‘A morte non enjaña’, logrando con ambos que el público se entregase desde el segundo uno. Brazos en alto, coros en cada canción y la introducción de aplausos en el momento idóneo hicieron que cantante y fans se mimetizasen y ofrecieran juntos un inolvidable concierto, que no se lo quisieron perder ni los más pequeños de la casa. Ni tan siquiera ‘Un bonito despertar’ hizo que bajase el ritmo, ni al cumplir su sueño de tocar la guitarra acústica, algo que hizo 4 veces. Algo tendrá que ver la preparación física que le proporcionan los tres entrenamientos semanales de Lardo Moure...

A la escucha

Después de su inconfundible ‘Paletilla baixa’, con el que dio rienda suelta a su locuaz verborrea, tuvo lugar el estreno del que está previsto que a finales de este mes sea su nuevo single, ‘Un colchón de batume’, Fue el único momento en que el público permaneció a la escucha al no conocer la letra. Pero, a partir de ahí fue un no parar, empezando por la mítica ‘Cacareando’, pasando por ‘Non quero bicos sen lingua’, ‘Curuxas’ y ‘Era para min’.

El artista cuenta en sui gira que acaba de empezar con una banda compuesta por los músicos Rubén Cores, Fernando Calvo, Patxi Cruz, Pepelu Blanco e Iria Iglesias

Con ‘A miña mellor versión’ se detectó que esa canción rezuma al nuevo Maneiro por los cuatro costados, aunque con ‘Corasón de carballo’ y ‘Soñei (soñín)’, pese a tratarse de nuevas versiones, ambas dejaron entrever al Javi de siempre, al que no decepciona nunca, algo que no sucedió con ‘Pies descalzos’, ‘Pixama de raias’, ‘Todo me sabe a pouco’ y ‘Susana’. Y Maneiro no estaba dispuesto bajar el ritmo, al interpretar ‘Sanatasiño’, seguido de ‘Son un romántico’ y ‘‘El hombre del saco’.

Además, la guitarra de Rubén Cores sonó espectacular, pese a que él se queda entre las sombras para pasar desapercibido, como ocurrió este sábado. Pero, se le pudo reconocer, aunque no tanto por el físico como por sus punteos en el último concierto de Alejandro Sanz, con el que se codea, al igual que está en la gira de Marilia de Ella Baila Sola en la celebración de sus 30 años en la música. Todo sonó a la perfección y en eso tuvo mucha parte de culpa el inconmensurable Fran Gude -natural de Castiñeiras y que produce el último disco de Maneiro- con sus labores de técnico de sonido. Y cuando los asistentes estaban completamente ‘on fire’, llegó la despedida, en la que sólo le arrancaron un bis. Lo mejor es que quedaron ganas de volver a escucharle muy pronto.

El artista se entregó ante el micrófono y su público en el concierto en la sala 'A Pousada da Galiza Imaxinaria' de Boiro Chechu Río

El artista se entregó ante el micrófono y su público en el concierto en la sala 'A Pousada da Galiza Imaxinaria' de Boiro Chechu Río

Maneiro cuenta con grandes músicos en su banda para deleitar a su público durante los conciertos de su gira Chechu Río

Maneiro empezó su gira de conciertos dándolo todo ante su público en la sala 'A Pousada da Galiza Imaxinaria' de Boiro Chechu Río

El artista se entregó ante el micrófono y su público en el concierto en la sala 'A Pousada da Galiza Imaxinaria' de Boiro Chechu Río