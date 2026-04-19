Piden cuatro años de cárcel a un acusado de lesionar a otro en las Festas de Verán de Boiro

El juicio fue señalado para el 22 de abril en la sección secta de la Audiencia Chechu

Un hombre que ronda la treintena de años, sin antecedentes penales, se deberá sentar este próximo miércoles, 22 de abril, a partir de las diez de la mañana, en el banquillo de los acusados de la sección compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña para responder de la acusación de un delito de lesiones con deformación que, presuntamente, le causó a otra persona. La Fiscalía solicita que se le imponga una condena de cuatro años de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, y la imposición de costas judiciales, sin que concurrán circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Además, pide que indemnice a su víctima con la cantidad de 1.140 euros por las lesiones causadas, así como otros 2.717,57 euros por el perjuicio estético y con 375,5 euros por el tratamiento odontológico que recibió, cantidades en las que devengará el interés legal.

En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público señala que los hechos que se le atribuyen tuvieron lugar en torno a las tres de la madrugada del día 7 de julio de 2022, cuando el agresor y su víctima se encontraba en una plaza de Boiro, en la que se estaban celebrando las fiestas de verano de la localidad, y que el acusado, “actuando con ánimo de atentar contra su integridad física, dio un puñetazo en la cara a otra persona”. Y añade que, a consecuencia de ello, la el agredido sufrió lesiones consistentes en “lesión colgajo a nivel de cara bucal de labio superior y fractura completa a nivel medio de dos incisivos frontales superiores, que necesitaron para su curación, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento quirúrgico, consistente en sutura de la herida y tratamiento odontológico, tardando en curar 20 días, de los cuales cinco fueron impeditivos, quedándole una cicatriz en el lado izquierdo del labio superior, con un pequeño bultoma, que supone un perjuicio estético ligero”. 