La Xunta pone en valor los programas de formación dual para personas con discapacidad impulsados por Amicos que fusionan inclusión y sostenibilidad

Pablo Fernández conoci´ño de la mano del alumnado el desarrollo de la formación y los resultados obtenidos

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, tuvo oportunidad ayer de conocer de cerca los programas de formación dual para personas con discapacidad intelectual impulsados por la asociación Amicos, como en 'Natura II' que permite la especialización en conservación marina con un enfoque práctico, con el apoyo de la Xunta de Galicia, y aprovechó para ponerlo en valor.

En el Centro de Atención Integral de dicha entidad en el lugar boirense de Comoxo pudo comprobar de la mano de las propias personas participantes y sus progresos en los ámbitos de las operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales y de las actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, que incorporó en este último caso contenidos alrededor de la recuperación de ecosistemas marinos y terrestres.

Todo ello se desarrolló en el marco del Centro Especial de Emprego 'Servinserta', por lo que Pablo Fernández aprovechó para recordar que ayer se publicó en el Diario Oficial de Galicia la nueva convocatoria autonómica de ayudas para este tipo de entidades, que está dotada con 27 millones de euros, y que permitirá contribuir al mantenimiento de unos 6.600 puestos de trabajo.

Diseño de programas

Fernández declaró que “é un pracer dende a Xunta vir a unha organización como Amicos para ver sobre o terreo un dos programas que deseñamos e que creamos dende a Administración, pero sempre da man dos colectivos. Veño con moita ilusión por ver o bo traballo que está realizando o equipo da entidade e os bos resultados que están dando, do que se trata é de buscar ese talento diverso entre todos, presente nas persoas que hoxe me acompañan”.

En el encuentro que mantuvo con el alumnado-trabajador de la Formación Dual 'Oficina de Validación Cognitiva', en la que las personas participantes comentaron su experiencia de los dos últimos años y cómo afrontan la recta final de su formación, en la que sus ocho alumnos obtendrán el certificado profesional de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, así como conocimientos complementarios relacionados con la adaptación de texto al lenguaje universalmente accesible.

Recuperación de ecosistemas

A continuación le llegó el turno al alumnado-trabajador del referido programa de Formación Dual 'Natura II', una iniciativa que combina formación teórica y práctica en actividades auxiliares en viveros, jardines y centros de jardinería, que también fue incorporando conocimientos y activismo en recuperación de ecosistemas marinos y terrestres. Así, fueron los propios activistas medioambientales los encargados de mostrarle al secretario xeral el funcionamiento del laboratorio de macroalgas de Amicos, que la propia entidad considera como "un espazo clave no que se desenvolven tarefas de cultivo e preparación de laminarias, vitais na restauración de fondos mariños, e no que as persoas participantes adquiren competencias técnicas especializadas".

Posteriormente, se desplazaron al puerto de Aguiño, para tomar parte en una jornada de restauración marina con la suelta de laminarias en el mar, y que estuvo conducida por varias personas participantes en el segundo de los programas referidos con anterioridad. En una actividad que también contó con la participación de la alcaldesa de Ribeira, María Sampedro, de la concejala de Promoción Económica e Emprego, Carmen Pérez, y del presidente de la agrupación de mariscadores de la Cofradía de Pescadores de Carreira-Aguiño, Manuel Ángel Reiriz -evidenció la importancia de la colaboración entre administraciones, sector pesquero y entidades sociales para avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo-, Pablo Fernández aprovechó para destacar la formación dual para personas con discapacidad por su potencial de cara a la inserción laboral, incidiendo en este caso no sólo en un sector económico estratégico, sino también en una mayor conciencia social y ambiental.

La visita se completó con una salida al mar, en la que el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais participó en una jornada de restauración ambiental en aguas del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, y que consistió en la suelta de soportes de laminaria. Se trata de una acción que busca contribuir a la recuperación de los ecosistemas marinos y que destaca el carácter práctico de la formación. "A visita serviu para reforzar o papel destas accións como ferramentas clave para a inserción laboral, ao tempo que se promove unha maior conciencia social e ambiental no territorio", subrayaron desde Amicos.