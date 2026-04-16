Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Reaniman a un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en plena calle en Ribeira

El suceso se produjo sobre las 13:45 horas en la Rúa Xohana Torres

Sandra Rey
16/04/2026 14:58
Efectivos trabajando durante el operativo
Efectivos trabajando durante el operativo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Efectivos de emergencias sanitarias reanimaron este mediodía a un hombre de 54 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la Rúa Xohana Torres, cerca del barrio de Abesadas, en Ribeira.

El suceso se produjo sobre las 13:45 horas, y según explicaron fuentes de la Policía Local, el hombre se desplomó repentinamente y perdió el conocimiento. El equipo de emergencias estuvo trabajando en el punto del incidente hasta conseguir reanimar al afectado y, una vez estabilizado, fue trasladado hasta el Hospital do Barbanza en ambulancia. La policía señaló que se desconocen las causas exactas que provocaron la parada cardiorrespiratoria.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la Policía Local y efectivos del Grupo de Ayuda y Emergencias Municipal (GAEM) de Ribeira.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina