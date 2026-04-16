Reaniman a un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en plena calle en Ribeira

Efectivos trabajando durante el operativo Cedida

Efectivos de emergencias sanitarias reanimaron este mediodía a un hombre de 54 años que sufrió una parada cardiorrespiratoria en la Rúa Xohana Torres, cerca del barrio de Abesadas, en Ribeira.

El suceso se produjo sobre las 13:45 horas, y según explicaron fuentes de la Policía Local, el hombre se desplomó repentinamente y perdió el conocimiento. El equipo de emergencias estuvo trabajando en el punto del incidente hasta conseguir reanimar al afectado y, una vez estabilizado, fue trasladado hasta el Hospital do Barbanza en ambulancia. La policía señaló que se desconocen las causas exactas que provocaron la parada cardiorrespiratoria.

Hasta el lugar de los hechos también se desplazaron agentes de la Policía Local y efectivos del Grupo de Ayuda y Emergencias Municipal (GAEM) de Ribeira.