Más de 800 estudiantes de Ribeira se acercan a la música de la mano del Conservatorio Municipal

El profesorado del conservatorio con el estudiantado Cedida

Más de 800 alumnos de Primaria de nueve centros educativos de Ribeira pasaron entre este miércoles y jueves por el nuevo auditorio municipal para disfrutar de la música clásica de la mano del profesorado del Conservatorio Municipal de Música 'Enrique Paisal', con la representación de "Viaxe no tempo. Operación salvar a música".

La función presentó al alumnado un futuro distópico dominado por la Inteligencia Artificial, donde la literatura fue sustituida por móviles, las obras de arte quedaron relegadas a favor de las redes sociales y las canciones y piezas musicales son creadas por ordenadores e interpretadas por robots. Ante esta situación, una viajera en el tiempo encuentra la solución: ir por todas las etapas de la Historia documentando la música de cada tiempo. En esta misión va acompañada de un profesor de música fascinado por la Historia que estará a su lado, la guiará y juntos crearán un gran almacén de sonidos para preservarlos: la "Cúpula dos Sons".

Los jóvenes pudieron conocer así diferentes instrumentos, además de escuchar piezas de la Edad Media, el Renacimiento, el Clasicismo, el Romanticismo, el jazz y otras más contemporáneas.