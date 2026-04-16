El espectáculo de música “As que cortan o bacallau” llega el 25 de abril al nuevo auditorio municipal

Presentación del espectáculo Cedida

Bailadela y As Sete Linguas de la Asociación Francisco Lorenzo Mariño, con la colaboración del Concello de Ribeira, llevarán el 25 de abril el espectáculo “As que cortan o bacallau” al nuevo auditorio municipal, a las 20 horas.

Medio centenar de artistas se subirán al escenario a lo largo de 60 minutos para rendir homenaje a la conserva y a las mujeres como ya sucedió en la época de Navidad, pero, esta vez, con referencia a la revolución de lo claveles de Portugal.

En la presentación del espectáculo participaron la concejala de Cultura, Ana Barreiro; la profesora de los grupos, Manola Valiño; la directiva de la A.C. Bailadela, Alicia González; y el vicepresidente y la directiva de la Asociación Francisco Lorenzo Mariño de Aguiño, Unai González y Teresa Sampedro.

“Novamente teremos ocasión de desfrutar do talento deste medio centenar de artistas locais cunha actuación que volve ao noso buque insignia da cultura despois do Nadal, mais nesta ocasión farán tamén referencia ao 25 de abril, con motivo da conmemoración da revolución dos caraveis. É un orgullo ser o dinamismo do que goza o noso tecido asociativo”, destacó Ana Barreiro.