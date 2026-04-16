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O Barbanza

Descartan indicios de criminalidad en la muerte del hombre encadenado en unas escaleras del puerto de Ribeira

Así lo determina la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira en el informe preliminar de la autopsia

Sandra Rey
16/04/2026 16:45
La lancha de salvamento 'LS Hermes', de Cruz Roja, trasladó el sudario con los restos mortales hasta una rampa cercana
La lancha de salvamento 'LS Hermes', de Cruz Roja, trasladó el sudario con los restos mortales hasta una rampa cercana
Chechu Río
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La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ribeira ha descartado indicios de criminalidad en el suceso ocurrido el pasado martes, cuando el cuerpo sin vida de un hombre de 43 años fue encontrando encadenado en unas escaleras del puerto de Ribeira. 

El Juzgado, que estaba en funciones de guardia cuando fue localizado el cadáver, ha iniciado la investigación entorno al incidente, y si bien hay que esperar al informe definitivo, en el documento preliminar de la autopsia ya se han descartado señales de un posible crimen. 

Los hechos

Ocurrió a las 7.15 horas, cuando una persona que pernoctaba en el barco ‘Os tres de sempre’, que estaba situado junto el cadáver, dio la alarma. Hasta el lugar acudieron efectivos de las unidades judicial y científica de la comisaría ribeirense, así como varias de sus patrullas de seguridad ciudadana, y también de la Guardia Civil, componentes de las Policías Local y Portuaria, y personal de Salvamento Marítimo, además de la dotación de guardia del parque de Bomberos de Ribeira. Dos de estos últimos, junto a tres integrante de Salvamento Marítimo, un componente de la unidad científica de la Policía Nacional y el médico forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) se subieron a la lancha neumática tipo zodiac de salvamento marítimo ‘LS-Hermes’ de Cruz Roja, y acudieron en rescate del cadáver.

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