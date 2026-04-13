El escritor vigués Duarte Correa Piñeiro presenta su libro 'O Imperialismo no Século XXI' en A Pobra
Será el 14 de abril, a las 20:30 horas, en el salón de actos de la biblioteca
El autor Duarte Correa Piñeiro presenta este martes, 14 de abril, a las 20:30 horas, su libro ‘O Imperialismo no século XXI’, en el salón de actos de la biblioteca municipal. Será un evento organizado por la asociación cultural A Trastenda y Galiza Nova.
La obra aborda una cuestión necesaria para comprender el mundo actual, especialmente en un contexto en el que nuevos acontecimientos de gran impacto en el ámbito internacional amenazan a territorios que parecían inamovibles.
De esta manera, el libro analiza el imperialismo actual y el papel de la OTAN como instrumentos de los Estados Unidos, y, además, examina la estrategia de la Unión Europea y el aumento del gasto militar.
Asimismo, busca desmontar mitos y mostrar nuevas perspectivas, así como poner el foco en la construcción de alianzas entre paises mediante relaciones basadas en el diálogo y en la cooperación, frente a la imposición.
Su autor lleva muchos años dedicado al ámbito del análisis internacional. Colabora regularmente sobre esa temática en publicaciones gallegas e internacionales, y participa habitualmente como relator invitado en diversos seminarios y actividades formativas en Europa y América Latina.