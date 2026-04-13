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O Barbanza

El escritor vigués Duarte Correa Piñeiro presenta su libro 'O Imperialismo no Século XXI' en A Pobra

Será el 14 de abril, a las 20:30 horas, en el salón de actos de la biblioteca

Redacción
13/04/2026 18:25
Información de la presentación del libro
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Cedida
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El autor Duarte Correa Piñeiro presenta este martes, 14 de abril, a las 20:30 horas, su libro ‘O Imperialismo no século XXI’, en el salón de actos de la biblioteca municipal. Será un evento organizado por la asociación cultural A Trastenda y Galiza Nova.

La obra aborda una cuestión necesaria para comprender el mundo actual, especialmente en un contexto en el que nuevos acontecimientos de gran impacto en el ámbito internacional amenazan a territorios que parecían inamovibles.

De esta manera, el libro analiza el imperialismo actual y el papel de la OTAN como instrumentos de los Estados Unidos, y, además, examina la estrategia de la Unión Europea y el aumento del gasto militar.

Asimismo, busca desmontar mitos y mostrar nuevas perspectivas, así como poner el foco en la construcción de alianzas entre paises mediante relaciones basadas en el diálogo y en la cooperación, frente a la imposición.

Su autor lleva muchos años dedicado al ámbito del análisis internacional. Colabora regularmente sobre esa temática en publicaciones gallegas e internacionales, y participa habitualmente como relator invitado en diversos seminarios y actividades formativas en Europa y América Latina.

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