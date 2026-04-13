El Concello de Ribeira refuerza el mantenimiento de carreteras y aumenta los puntos de luz

La concejala de Hacienda y Obras, Herminia Pouso, y el concejal de Iluminación Pública, Víctor Reiriz Cedida

Desde inicio de año el Concello de Ribeira ha reforzado el mantenimiento de las carreteras e incrementando los puntos de luz en el municipio, “dúas cuestións básicas con gran demanda por parte da cidadanía, de aí que decidiramos incrementar a partida no presuposto”, explicó la concejala de Hacienda y Obras, Herminia Pouso, quien apunta que, en lo que llevamos de año, la administración local destinó ya 101.700 euros para las tareas de mantenimiento que efectúan los doce trabajadores de la brigada municipal de Obras.

Pouso indica que la climatología adversa motivó que “non puidésemos actuar coa celeridade que nos gustaría, pois para as pavimentacións necesitamos tempo seco”. La actuación más reciente en materia de aglomerado es la que se efectuó en la rotonda de Padín, calle Lepanto y un tramo de la avenida de Ferrol para dotar de un nuevo firme a una zona con mucha densidad de circulación al conectar con el centro urbano y con ka principal vía que conduce al polígono industrial de Xarás desde la ciudad. En esta ocasión, los trabajos fueron ejecutados por la empresa Nemesio Ordóñez, S.A. por un importe de 23.879,23 euros, IVA incluido.

Aún así, la administración local lleva destinadas más de doce toneladas de aglomerado en diversas reparaciones de baches por todo el término municipal: avenida de Ferrol, Miguel Rodríguez Bautista, Canarias, Novoa Santos, Malecón, Carolinas, Xosé Ramón, Fernández Barreiro, avenida da Paz, avenida da Coruña, Cubeliños, Cubelo, Valle-Inclán, la pista de acceso a las dunas, Bos Aires o el Camiño da cerca, entre otros caminos.

El cuidado de las vías también se materializó en los últimos meses con la limpieza de las cunetas. Las últimas actuaciones se centraron en las parroquias de Palmeira (lugares de Carballa, Chacín, Lixó y San Pedro), Oleiros (Sobrido, Lixó, Balteiro y Salmón) y en la avenida de A Coruña. Asimismo, también se solucionaron incidencias relacionadas con la señalización vertical y espejos.

Por otro lado, la brigada de Obras también puso el foco en los últimos meses en la reparación de espacios públicos empedrados como plaza de España, el entorno del Concello, la avenida de Lugo, Rosalía de Castro y más, a los que pronto se sumarán nuevos. Además, se arreglaron las aceras de la calle Valle-Inclán y frente a la iglesia de Olveira.

Todo esto se complementa con la mejora del mobiliario urbano y el arreglo y reinstalación de las marquesinas de Os Mosqueiros y Xarás, quedando pendientes las de Salmón y Aguiño. También se dotó al municipio de más bancos y papeleras. Dentro del plan de trabajo se incluye el mantenimiento de los parques infantiles, así como de fuentes y lavaderos de diferentes parroquias.

También, el tractor propiedad del Concello estuvo realizando labores de desbroce en diversoso puntos y, a mayores, los márgenes de los ríos fueron objeto de intervención. Y en lo que respecta a los arenales, se repararon las pasarelas en Coroso, Aguño, O Castro-A Catía y Penisqueira.

Finalmente, el concejal de Iluminación Pública, Víctor Reiriz, manifestó que, actualmente, Ribeira cuenta con más de 8.000 puntos de luz, a los que pronto se sumarán nuevos en el entorno del pabellón Alcalde Torres Colomer y en el lugar de Teira, por importe de 3.500 y 1.550 euros, respectivamente. Además, se colocaron reflectores en parques infantiles, dando así la oportunidad de aprovechar durante más tiempo estos espacios.