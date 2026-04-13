El BNG exigirá en el Parlamento plazos y celeridad para finalizar la humanización de la AC-305

Estado actual de los trabajos Cedida

El BNG llevará la próxima semana al Parlamento Gallego una iniciativa para exigir a la Xunta de Galicia que agilice lo máximo posible la adjudicación de la obra de humanización de la AC-305 a una nueva empresa e informe con claridad de los plazos que maneja para su finalización, atendiendo así a las demandas de los vecinos de la parroquia de Palmeira.

La diputada, Rosana Pérez, el portavoz del Bloque de Ribeira, Luis Pérez, y las concejalas, Veva Betanzos y Antía Alberte, detallaron que la actuación –iniciada en marzo de 2025 con una inversión de 2,5 millones– lleva más de un mes paralizada luego de una relentización “sen que se coñezan os motivos reais, algo que ocasiona molestias e malestar na veciñanza que se despraza pola parroquia ou vai a Ribeira e á Pobra do Caramiñal”, exponen.

Rosana Pérez subrayó que “é imprescindible que a Xunta dea explicacións claras sobre os motivos polo que a obra levara parada xa un mes” y advitió que si esta situación se prolonga, puede ser especialmente grave en los meses de verano, “cando aumenta considerablemente a poboación”.

Por su parte, el portavoz del Bloque de Ribeira puso el foco en las consecuencias económicas de la pausa en los trabajos, señalando que esto supone “un dano evidente para os moitos negocios da parroquia”.