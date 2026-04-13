Detienen a cinco personas por presuntos delitos de hurto y maltrato animal en la Sierra do Barbanza

Las escopetas decomisadas en el operativo Cedida

Efectivos de la Guardia Civil de Boiro, en el marco de la operación "Besteiros", detuvieron a cinco varones residentes en Boiro, Caldas de Reis, Meis y Barro por su presunta implicación en varios delitos de hurto, receptación y maltrato animal con resultado de lesiones graves y muerte. La investigación se inició tras la desaparición sistemática de ganado en diversas zonas de pasto en la sierra do Barbanza.

El grupo actuaba de forma coordinada sustrayendo reses que posteriormente eran vendidas a miembros de una asociación ganadera. Para dificultar la identificación de los animales por sus legítimos dueños, los implicados modificaban los rasgos identificativos en las orejas de los animales. Además, realizaban nuevas marcas sobre las originales, causando lesiones que carecían de cualquier tipo de supervisión facultativa o clínica veterinaria.

Durante el trascurso de la investigación, se confirmó la muerte de cinco animales por impactos de arma de fuego. Derivado de los anterior, se procedió a la intervención de cinco escopetas de caza, presuntamente empleadas por uno de los varones para efectuar los disparos.

El operativo se dio por concluido tras la devolución de las reses a sus propietarios de Boiro, Porto do Son y Lousame, logrando el total esclarecimiento de los hechos denunciados.

Los cinco detenidos fueron puestos en libertad tras prestar declaración en las dependencias oficialices de la Guardia Civil de Boiro. Las diligencias instruidas por los delitos en principio mencionados han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ribeira.