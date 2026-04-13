Boiro celebra este jueves la III Feira de Emprego de la comarca

Centro de Formación, Innovación, Empleo y Emprendimiento

El Concello de Boiro celebra este jueves, 16 de abril, la III edición de la Feira de Emprego do Barbanza, una jornada para impulsar el talento y la economía local. El evento se celebrará en el Centro de Formación, Innovación, Empleo y Emprendimiento del Ayuntamiento, situado en el Parque Empresarial de Espiñeira, con apertura de puerta a las 9:20 horas.

La feria se desarrollará en una jornada única que ocntará con la participación de empresas de distintos sectores productivos, entidades formativas y servicios de orientación laboral. Durante la jornada se desarrollará simultáneamente foros para empresas, charlas de interés relacionadas con el empleo; además de orientaciones laborales express, simulador de carretilla elevadora, servicio de maquillaje y fotocurrículum...

En la primera de las mesas, “Benestar laboral, absentismo e inspección de traballo” se tratarán temas como la ausencia, la mejora de la productividad o la importancia del ambiente laboral.

En la segunda de las mesas, “Oficio e beneficio? Orientación profesional, universidade vs. FP, emprego público vs. emprego privado”, se abordarán teman como las opciones de formación reglada y no reglada, salidas universitarias o trabajo en la administración pública.

La tercera, “Branding que conecta”, será sobre como esta disciplina permite diferenciarse, generar confianza, fidelizar clientes o atraer talento.

Finalmente, la cuarta y última mesa “Experiencias inspiradoras no camiño de emprender”, será un foro con la Asociación Boiresen de Empresarios que tendrán como finalidad acercar al público ejemplos reales de emprendimiento en nuestro territorio.

Aquellos interesados en participar en la III edición de la Feira de Emprego do Barbanza podrán inscribirse a través de la web del Concello: www.boiro.gal.