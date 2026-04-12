Voluntarios retiran un total de 3.000 plantas invasoras y diez kilos de basura en Corrubedo

Participantes en la recogida de especies invasoras en Corrubedo Cedida

Más de una treintena de personas voluntarias, convocadas a través de Afundación, participaron en el día de ayer en una actividad con el objetivo de eliminar platas invasoras en la duna de Corrubedo, en Ribeira, y contribuir a la conservación de este espacio natural de alto valor ecológico.

Las personas presentes en esta iniciativa, que trabajaron durante la mañana en horario de diez a dos, eliminaron más de 45 kilos de estas especies o, lo que es lo mismo, unos 3000 ejemplares.

Entre las plantas, señalaron desde la organización, destacaron la cantidad de plántulas de pino (1.750), así como Conyzas (1.752) y unos cuarenta ejemplares de Arctotheca calendula.

Participantes en la recogida de especies invasoras en Corrubedo Cedida

Además, el voluntariado -formado por personas de todas las edades-, aprovechó esta quedada para eliminar del lugar basura lo que se tradujo en la retirada diez kilos de desperdicios marinos eliminados de este espacio natural.

Con este tipo de acciones, desde Afundación buscan concienciar a la población de lo importante que es protege y cuidar la naturaleza. Es por ello que, además de este tipo de acciones destinadas a la limpieza de playas y eliminación de especies invasores, a través de su portal de voluntariado Actúa organizan muchas más actividades.