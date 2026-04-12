Romero destaca las inversiones llevadas a cabo para mejorar la seguridad vial en Abanqueiro

Reunión vecinal en la parroquia de Abanqueiro en Boiro

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, junto a miembros de l gobierno mantuvieron un encuentro vecinal en Abanqueiro.

En esta reunión, Romero, destacó las inversiones realizada en la parroquia en materia de seguridad vial, así, puso como ejemplo la mejora de los servicios y los accesos a la playa de Mañóns que contó con un presupuesto de 67.387 euros y sirvió para reformar totalmente el vial de entrada a este arenal y habilitó, además de espacios de aparcamiento, sendas peatonales seguras.

El alcalde también defendió las obras en la DP-1106, lugar en el que se soterró la línea de media tensión y la Diputación realizó una mejora del firme. En este punto, Romero, anunció que el Concello tiene previstas actuaciones en la parroquia destinadas a la dotación de aceras en dos puntos diferentes.

Este encuentro se enmarca dentro del programa ‘Un café co alcalde’ que pretende ser una oportunidad para que los vecinos y vecinas puedan tener un contacto directo con el gobierno municipal para trasladarles sus peticiones y demandas.

Estas citas, señalan desde el Concello, son un completo a las reuniones que todos los miembros del gobierno mantienen semanalmente con los vecinos y vecinas de forma particular.