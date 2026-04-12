Los sabores de las conservas de Ribeira viajan a la nueva edición del Salón Gourmets

Asistentes a otra edición del Salón Gourmets

Un año más, los sabores del mar de Ribeira, serán protagonistas en la nueva edición del Salón Gourmets que se celebra desde hoy y hasta el jueves en el recinto ferial Ifema de Madrid.

De la mano de la Diputación de A Coruña y de A Conserveira -empresa que se dedica desde 1994 a elaborar conservar de pescado y marisco procedente exclusivamente de las rías gallegas- los participantes podrán probar uno de los manjares procedentes de esta localidad.

En este caso, la elaboración que estará disponible los cuatro días de feria, es: milfilloas de ventresca de bonito do norte con manteiga de galmasán. Esta receta se presentará en el mismo stand que una tarta de Santiago con mousse de orujo preparada por la empresa Gallegas de Nata, de A Coruña,

Esta actividad se encuentra dentro de las más de treinta que la Diputación lleva a Madrid para promocionar “A paisaxe que sabe”. Con esta presencia, será la segunda vez que la provincia estará representada en esta feria de alimentación y bebidas de alta calidad. El objetivo de esta iniciativa, señalan desde la Diputación, es poner el foco en los elementos paisajísticos que alimentan la gastronomía y reforzar su apuesta por un modelo turístico de calidad y sostenible desde un punto de vista social, económico y ambiental.

Esta cita, señaló el vicepresidente de la Diputación y diputado de Turismo y Promoción, Xosé Reguera permitirá a los participantes “non só dar a coñecer o seu traballo, senón tamén é unha oportunidade de xerar negocio e establecer contactos que contribúan ao seu crecemento”.