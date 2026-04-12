El Concello de Ribeira más cerca de los vecinos: activan un canal de Wasap

Nuevo canal de difusión del Concello de Ribeira

El Concello de Ribeira busca estar más cerca de todos los vecinos y vecinas de la localidad. Es por ello que, a partir de mañana, todos tendrán a su disposición un canal de Wasap (en el número 689 117 816) a través del cuál podrán comunicar todo tipo de incidencias relacionadas, por ejemplo, con problemas con la iluminación agua o mobiliario.

"Escoitar e acertar. Ese é o lema deste goberno. Xa tivemos xuntanzas veciñais en Corrubedo e Olveira para estar a carón dos veciños, escoitando as súas demandas e suxestións; unha serie de encontros que continuarán proximamente no resto de parroquias.", señala la alcaldesa, María Sampedro. Y continúa: "Agora damos un paso máis e activamos este wasap para manter un contacto máis próximo e dar resposta con maior celeridade".

Desde el Concello explican que, una vez que los vecinos o vecinas envíen sus mensajes a este número, las incidencias serán trasladadas a los departamentos municipales correspondientes. De esta manera, la respuesta será mucho más rápida y los problemas se solucionarán en menos tiempo.