El Centro Arqueolóxico do Barbanza profundiza en los ‘Tecidos do Mundo Antigo’

Participantes en el taller del Centro Arqueolóxico do Barbanza

La última actividad organizada por el Centro Arqueolóxico do Barbanza trasladó a todos los participantes a la elaboración de tejidos con las técnicas propias del mundo antiguo.

Así, el taller permitió descubrir los materiales, las herramientas y los procesos empleados en la elaboración de estos elementos, aprendiendo incluso técnicas básicas para poder hilar y tejer tal y como lo harían los antepasados. Además, cada una de las personas que asistieron a la actividad, pudieron teñir sus piezas con productos naturales procedentes de plantas, como se haría en la época.

Participantes en el taller del Centro Arqueolóxico do Barbanza

Al término, cada una de las personas pudo llevar consigo una pequeña pieza realizada de manera artesanal como recuerdo de la actividad.