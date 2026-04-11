Tiran las cenizas de un fallecido al mar y olvidan la urna en el paseo marítimo

Urna olvidada en la playa de Coroso, en Ribeira Cambiemos Ribeira

Los vecinos y vecinas de Ribeira y los muchos visitantes que estos días pasearon por el paseo marítimo de la playa de Coroso, en Ribeira, se sorprendieron al encontrar una urna funeraria vacía abandonada en este punto del municipio.

Esta aparición hizo que, en pocos minutos, las redes sociales se llenasen de comentarios y especulaciones. Así, lo que parece es que los propietarios de la urna habrían tirado las cenizas del fallecido al mar y se olvidaran el recipiente en el paseo.

Entre las respuestas de incredulidad, como "Ayer pasé por ahí y también me quedé anonadada" o "En serio, si no lo veo no lo creo", también proliferaron los comentarios en los que criticaban la actitud de los propietarios e incluso recordaban que está prohibido arrojar las cenizas al mar: "Eso hay que denunciarlo en comisaría" o "Que falta de empatía, a la persona que tiró eso una multa de gran envergadura".

Prohibición

En Galicia, tirar las cenizas al mar es una práctica que, a pesar de que fue una costumbre, está prohibida. La ley de protección de medio marino y el Reglamento General de Costas, encargados de regular los vertidos al mar, vetan esta posibilidad.

Las infracciones por llevarlo a cabo pueden ocasionar multas que oscilan entre los 600 y los 6.000 euros.