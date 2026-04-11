El alumnado del curso de cocina del programa de empleo recibe formación de PescadeRías

Alumnado del Programa Integrado de Emprego de Ribeira recibieron formación de PescadeRías Cedida

El alumnado del curso de cocina colectiva del Programa Integrado de Emprego de Ribeira recibieron, esta semana, una formación especial de mano de PescadeRías. Las quince personas que forman parte de este ciclo visitaron el mercado municipal para conocer las diferentes especies de pescados y mariscos o las características del etiquetado y la trazabilidad, entre otras cuestiones.

En esta sesión, los alumnos contaron con la colaboración de los placeros y placeras, a los cuáles les hicieron variedad de preguntas.

Este curso, que se imparte los lunes y martes hasta final de mes con una duración total de 35 horas, tiene como objetivo enseñar nociones básicos sobre el trabajo en comedores escolares o cátering.

Inserción laboral

Este programa de empleo, que cuenta con la participación de centenares de personas de Ribeira, A Pobra, Boiro, Rianxo y Porto do Son, cuenta con un compromiso de inserción laboral del 45%.

A lo largo de doce meses, el alumnado recibe orientación, formación -entre otras cosas, en nuevas tecnologías- e intermediación laboral para que todos ellos, al final del curso, puedan desarrollar mejores habilidades para encontrar un empleo.