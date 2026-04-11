Boiro acogió la presentación del libro ‘Mans que teceron futuro’ del escritor Antón Rodríguez

Presentación del libro “Mans que teceron futuro” en Boiro SOUTO

El salón de actos de la Asociación Boirense de Empresas (ABE) acogió la presentación del libro ‘Mans que teceron futuro’ del escritor Antón Rodríguez Gallardo.

En el acto, que reunió a unas 150 personas tanto del ámbito cultural, empresarial y académico como a vecinos y vecinas de la localidad, el autor destacó la contribución de distintas mujeres que desde el comercio, la industria, la política o el trabajo asalariado, fueron protagonistas del desarrollo económico y social del municipio.

Presentación del libro “Mans que teceron futuro” en Boiro SOUTO

Durante su intervención Rodríguez destacó lo necesario de esta investigación para “recuperar e dar visibilidade a historias que, en moitos casos, quedaron fóra dos relatos oficiais, pero que resultaron decisivas para entender o Boiro actual”.

Desde ABE, que participó activamente en este proyecto mediante el patrocinio especial del libro, señalan que esta colaboración se enmarca en la apuesta de la asociación por apoyar iniciativas que pongan en valor la red empresarial y social de la localidad, así como por generar contenidos que contribuyen a su proyección. Debido al éxito de la cita, reafirman su compromiso en este tipo de iniciativas.