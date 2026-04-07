Las motos rugirán el 18 de abril en la VIII Kedada de Os Reventapistóns en Ribeira y la XII Concentración de Sin Frenos del 16 y 17 de mayo en A Pobra

La actividad más multitudinaria de la kedada en Ribeira es la ruta mototurística Chechu Río

Los motores volverán a rugir de nuevo en las próximas semanas en O Barbanza con motivo de dos eventos dirigidos a los amantes de los vehículos de dos ruedas. Por un lado, la Praza de España de Ribeira será el 18 de abril el epicentro de la VIII Kedada Moteira de Os Reventapistóns, mientras que el 16 y 17 de mayo será el Paseo de O Arenal, en A Pobra, el que albergará la XII Concentración Motera Sin Frenos. En el caso de la primera, la organización indica que será un “aperitivo” de lo que están preparando para el gran evento que tradicionalmente se celebra en septiembre y que, según subrayan, “iso xa é outro nivel.

Así, el programa de la octava kedada en la capital barbanzana arrancará a las 11.30 con música de Cabina DJ para, una hora después dará comienzo una sesión vermú en los bares del entorno de la plaza, y a las 14.00 habrá reparto de raciones de churrasco a 3 euros, además de poder optar por adquirir otra comida en los foodtrucks. A las 15.45 tendrá lugar el concurso ‘Motos a cegas’, en el que “apalpar e escoitar” tendrán premio.

Eso será la previa a la salida de la ruta mototurística (17.15), con recorrido por algunos parajes más atractivos de la zona. Tras el regreso de ese recorrido, habrá el espectáculo ‘Romperrodas’, seguido de ‘Reventa trompeta’ (19.00) y desde las siete y veinte de la tarde empezarán las pruebas de la carrera de lentos, de ruido y salchicha colgante, con premios para los ganadores. El fin de fiesta lo pondrán los sorteos de Deza Racing Padín.

Ruta libre

El evento de A Pobra se desarrollará desde el mediodía del 16 de mayo con la apertura de inscripciones, habrá una exposición de motos clásicas, sesión vermú con un monólogo a cargo de Manuel Maneiro y se servirán callos; mientras que a las 17.30 habrá una ruta libre con picoteo en la carpa, seguida de los espectáculos de ‘Jaque Stunt’ y ‘NH-Pina’ (20.00) y sesión DJ con Tito Maverick y Mateo Abelleira. Al día siguiente habrá una ruta por la localidad y picoteo en la carpa.

La inscripción en esta concentración tiene un precio de 45 euros, e incluye una bolsa regalo, caña de bienvenida, cena, desayuno y comida en el Náutico, mientras que si sólo se quiere la cena o la comida su coste será de 23 euros. Los interesados en participar en las actividades destinadas a los inscritos deben llamar a los números de teléfono de contacto 619 620 059 (Pedro) y 636 501 322 (Sonia).