La Xunta de Galicia contribuye con 162.322 euros a la financiación de las obras de mejora de caminos en tres de los cuatro municipios de O Barbanza

La delegada territorial del Gobierno gallego, Belén do Campo, supervisó los trabajos de mejora de caminos en un municipio de la provincia coruñesa dentro del plan 'Camiña Rural' Cedida

La delegada territorial de la Xunta en A Coruña, dio a conocer ayer las actuaciones de mejora ejecutadas al amparo del plan ‘Camiña Rural’ en caminos de tres los cuatro municipios que conforman O Barbanza. Así, Boiro recibe una ayuda total de 55.575 euros, para un presupuesto aceptado de 75.240 euros, y que se reparte en 27.075 (2025) y 28.500 (2026), mientras que Ribeira recibe una subvención por el 100% de los 53.008 euros presupuestados, repartidos en 25.824 (2025) y 27.184 (2025); y Rianxo recibe 53.739 de los 54.176 euros presupuestados, y que se distribuyen en 26.181 (2025) y 27.558 (2026).

Belén do Campo recordó que este año vuelve a haber ayudas con cargo a la nueva orden correspondiente al periodo 2026-2027, dotada con cerca de 19 millones de euros en régimen de concurrencia no competitiva y para la que ya se cerró el plazo de solicitudes. La representante del Ejecutivo autonómico gallego explicó que pueden optar a esas aportaciones todos los ayuntamientos de la comunidad, y que las subvenciones están destinadas a financiar actuaciones de ampliación y mejora de caminos que forman parte de la red viaria de acceso a una o varias entidades de población.

Vías incluidas

Para esos efectos, se considerarán incluidas tanto las vías internas de los núcleos como aquellas que conectan distintos lugares entre si o con la red principal. Por último detalló que entre las actuaciones subvencionables se contemplan, en el caso de las ampliaciones, las intervenciones que supongan un incremento de la longitud del camino para mejorar la seguridad viaria, facilitar el cruce de vehículos o actuar en puntos de escasa visibilidad, curvas o entronques. También podrán incluirse prolongaciones que permitan dar continuidad hasta enlazar con una carretera u otro camino.

En el caso de la mejoras, podrán incluirse refiueros del firme mediante nuevas capas adaptadas a las características del tráfico, así como actuaciones en materia de drenaje, seguridad viaria, estabilización de taludes con muros o estructuras de contención, adecuación de los pasos sobre cursos fluviales, mejora de cunetas, integración ambiental o renovación de la señalización.

Reparto de fondos

El reparto de los fondos se lleva a cabo asignando a cada municipio una cuantía fija, que se modula según distintos criterios, como la localización, el nivel de despoblamiento, la superficie municipal y el coeficiente de agrariedad, basado en datos socioeconómicos vinculados a la actividad agraria, que se considera desde la Xunta de Galicia como eje fundamental del desarrollo desenvolvemento rural. Cada localidad podrá presentar un máximo de dos proyectos, con un límite de tres actuaciones en cada uno de ellos.

"Enténdese por actuación a intervención nun mesmo camiño ou en varios sempre que exista continuidade física entre eles", aclaró Do Campo, quien cifró en 6.000 euros o más el presupuesto de ejecución material de cada actuación. Por último, destacó la relevancia de esta línea de ayudas, al considerar que los caminos rurales “estruturan o territorio e resultan esenciais para a dinamización social e económica do rural”. Además, subrayó que desde 2016, y una vez rematadas las actuaciones de la convocatoria 2025, ya se ha intervenido en cerca de 6.700 caminos en toda Galicia, con una longitud aproximada de 5.200 kilómetros y una inversión acumulada que ronda los 156 millones de euros.