Convocan una concentración el 21 de abril ante el Hospital do Barbanza para exigir que las revisiones se tengan en cuenta en las listas de espera

La entrada principal del Hospital do Barbanza acogerá el 21 de abril una concentración relacionada con las consultas de revisión por los especialistas sanitarios EC

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública do Barbanza convocó para el martes 21 de abril una concentración delante de la puerta principal del Hospital do Barbanza para reclamar que las consultas de revisión sean consideradas en la elaboración de las listas de espera, y que el gerente del área sanitaria les reciba. Y programó para el lunes 13 (20.00) una concentración comarcal en Ribeira en defensa de la Atención Primaria, y sigue con las movilizaciones ante los centros de salud de Rianxo (hoy, como todos los primeros martes de cada mes, a las 19.00 horas) y el viernes 10 en las inmediaciones del consultorio médico periférico de Aguiño (11.30) y delante del consistorio de A Pobra (12.00), cambiando la habitual celebración ante el ambulatorio de la villa.

La portavoz de dicha plataforma sanitaria, Marián Rodríguez Blanco, informó que en el caso de la villa rianxeira insistirán en sus demandas para conseguir la apertura del Punto de Atención Continuada (PAC) a tiempo completo, las 24 horas del día y todos los días de la semana, así como la recuperación del refuerzo de Pediatría, la cobertura de todas las ausencias y el funcionamiento de la ambulancia del 061 las 24 horas del día y no 12 horas como en la actualidad.

Aguiño y A Pobra

Por su parte, en Aguiño se demandará la cobertura de todas las plazas médicas, pues indica que "durante la última semana "houbo unha soa facultativa no consultorio da parroquia, porque non se cubriu a outra médica nin tan sequera parcialmente, e semella que seguiremos igual a semana que ven". En el caso de A Pobra se especifica que el cambio de ubicación habitual por las inmediaciones de la casa consistorial responde a que pretenden hacer entrega por registro de más de 3.000 firmas dirigidas al conselleiro de Sanidade para exigirle un PAC a tiempo completo.

Por último, ese mismo viernes, día 10 de abril, tendrá lugar a partir de las cinco de la tarde en el local del colectivo Sachos á Rúa, situado en la Rúa Méndez Núñez, de Ribeira, una convocatoria para anunciar próximas movilizaciones con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Atención Primaria y seguidamente de la campaña por la transparencia en las listas de espera, "porque as revisións tamén son lista de espera", tal y como se indicó anteriormente para dar cuenta de la concentración ante el hospital comarcal del 21 de abril.