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O Barbanza

O Barbanza puso fin a una exitosa y emotiva Semana Santa con los actos de Jesús Resucitado en un caluroso Domingo de Pascua

Chechu López
06/04/2026 06:50
La parroquia pobrense de Santa María do Caramiñal festejó ayer a Jesús Resucitado con una procesión por varias de las calles de ese lugar pobrense
La parroquia pobrense de Santa María A Antiga do Caramiñal festejó ayer a Jesús Resucitado con una procesión por varias de las calles de ese lugar pobrense
Chechu Río
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Los cuatro municipios que conforman la comarca de O Barbanza pusieron fin ayer a sus programaciones de la Semana Santa con la celebración del Domingo de Pascua. Destacó de una manera especial la procesión de Jesús Resucitado por las calles de la parroquia de Santa María A Antiga do Caramiñal, en A Pobra, pero también lo hizo Rianxo, donde tuvo lugar en el atrio de la iglesia parroquia de Santa Columba el Encuentro del Santo Cristo Resucitado con su Madre, seguido de procesión por el casco viejo y, a su conclusión, se celebrará la Misa de Resurrección. 

Por su parte, en Boiro concluyeron las actividades también con la misa solemne del Domingo de Pascua. Y en la Unidad Pastoral de Ribeira hubo misas del Domingo de Resurrección en el Hospital do Barbanza, Oleiros, Artes, Castiñeiras, San Paio de Carreira, Santa Clara, Aguiño, Corrubedo, Olveira, A Guía y Santa Uxía.

La parroquia pobrense de Santa María do Caramiñal festejó ayer a Jesús Resucitado con una procesión por varias de las calles de ese lugar pobrense
La parroquia pobrense de Santa María do Caramiñal festejó ayer a Jesús Resucitado con una procesión por varias de las calles de ese lugar pobrense
Chechu Río
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