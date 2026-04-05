La Diputación de A Coruña sufraga con 21.000 euros las actividades de siete ANPA de O Barbanza que se presupuestaron en 39.216 euros

La Asocaición de Nais e Pais de Alumnos 'Caramecheiro' del IES º1 de Ribeira es una de las entidades beneficiarias de las ayudas provinciales Chechu Río

La Diputación de A Coruña destina 20.994 de los 246.537 euros de las subvenciones que aporta para sufragar la actividad de 84 asociaciones de madres y padres de alumnos de centros educativos públicos a 7 entidades de ese tipo de O Barbanza. Así se recoge en la resolución provisional de la institución presidida por Valentón González Formoso sobre las ayudas al nuevo programa para financiar proyectos y acciones de carácter educativo, formativo, cultural, de ocio y de conciliación de la vida familiar y laboral que desarrollar los colectivos de progenitores.

La APA ‘Fonte da Revolta’ del colegio Ana María Diéguez, de Asados, recibirá 3.450 de los 4.450 (77,52%) del coste de su proyecto educativo en comunidad ‘A nosa terra, a nosa xente’; apoyará a la ANPA ‘Caramecheiro’ del IES Nº1 de Ribeira con 1.500 de 1.875 euros (80%) que deberá justificar de sus actividades de educación emocional, taichí, teatro y filme; y a la ANPA ‘O Areal’ de la EEI Fernández Varela, de A Pobra, le aportará 2.264 de 2.830 euros (80%) de ‘As pegadas do nos’.

Además, a la Asociación de Familias de Alumnado ‘Loureda’ del CEIP Santa María do Castro le ayuda con 1.500 de 1.875 euros (80%) del coste de su ‘Madrugadores’; a la ANPA del CEIP de Palmeira le aporta 5.005 de 15.185 euros (32,96%) de ‘Aprendemos e convivimos na escola’; a la ANPA ‘Cadreche’ del CEIP Pilar Maestú Sierra le aporta 5.200 de 8.841 euros (58,82%) de su ‘Creando talento’, y a la ANPA ‘Santa Uxía’ del CEIP O Grupo le apoya con 2.071 de 4.160 euros (49,88%) para su programa cultural y comunitario.

Agentes fundamentales

Desde la Diputación coruñesa señalaron que el objetivo de esta convocatoria para por dar respaldo económico a la labor que desarrollan las ANPA como agentes fundamentales de la comunidad educativa, con el fomento de acciones complementarias a la educación reglada y la promoción de la participación de las familias en la vida escolar. Así dicha institución provincial financiará iniciativas como actividades extraescolares, salidas didácticas, refuerzos educativos, encuentros formativos y actuaciones orientadas a la inclusión, la igualdad de oportunidades, el uso de la lengua gallega y el respeto por el medio ambiente, que se deben desarrollar a lo largo de este año.

Esas ayudas se otorgan en régimen de concurrencia competitiva, con una financiación que oscila entre el 20% y 80% del presupuesto subvencionable, percibiendo, según se recoge en dicha resolución, cantidades que oscilan entre los 1.500 euros y los 6.700. La diputada de Educación, Yoya Neira, destacó el compromiso de la Diputación con una Educación pública de calidad y com la comunidad escolar “máis alá das aulas”. En ese sentido, subrayó el “papel fundamental” que tienen estos colectivos de progenitores “non só á hora de facilitar a conciliación, senón tamén pola súa contribución ao propio ensino”. Y concluyó que la convocatoria ha resultado exitosa, ya que prácticamente agotó el presupuesto previsto en las bases.