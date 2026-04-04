Portos de Galicia anuncia la reparación de las rampas de los muelles de Corrubedo y Castiñeiras, en Ribeira, y de Ancados, en Boiro

El director de Portos de Galicia, Juan Sanmartín, acudió recientemente a Ribeira a realizar una reivisión de las distintas instalaciones portuarias de la capital barbanzana

Portos de Galicia, ente público dependiente de la Consellería do Mar, ejecutará la reparación de las ramplas de acceso al mar en los muelles de Corrubdo y de Castiñeiras, en Ribeira, así como en el de Ancados, en Boiro. Así lo acaba de dar a conocer dicho ente público, precisando que ya recibió los informes preceptivos de compatibilidad con la estrategia marina del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) para poder ejecutar esas obras. Desde el organismo que preside José Antonio Álvarez, recuerdan que solicitó esos informes hace año y medio, en octubre de 2024, y que en los tres casos de trata de actuaciones de mantenimiento y conservación de infraestructuras necesarias para la seguridad y operatividad portuaria, así como para la actividad del sector profesional pesquero de O Barbanza.

Portos de Galicia señala que, una vez recibidos esos informes, que son imprescindibles para contratar los trabajos, ejecutará las obras con las limitaciones que establece el Miteco en cuanto a la protección de la fauna de la zona. Y detalla que en el caso de Castiñeiras, el Ministerio advierte que los trabajos no podrán realizarse entre los meses de junio y octubre, y recomienda acometerlo en noviembre o diciembre. Por lo que respecta a esas intervenciones en esos puertos, se acometerá el saneado de bordes y grietas para, posteriormente, proceder al relleno de todas las fisuras con mortero especial, con lo que indica detalla que quedará nivelada a superficie para mayor seguridad y operatividad.