Barbanza Arousa prevé que las obras de los proyectos de su PSTD rematen el 30 de junio y que serán un revulsivo para su desarrollo turístico

Alcaldes barbanzanos supervisaron esta mañana las obras del futuro Museo do Mar, que se están acometiendo en la Casa do Mar de Cabo de Cruz

Alcaldes de los municipios que conforman la Mancomunidade Barbanza Arousa realizaron a primera hora de eta mañana una visita a las obras del futuro Museo do Mar, que se están acometiendo en la Casa do Mar de Cabo de Cruz, en la parroquia boirense de Santa María do Castro. “Nestes momentos, a mancomunidade atópase inmersa na fase final da execución dos fondos europeos dos que foi beneficiaria con 1,5 millóns de euros para o desenvolvemento da actividade turística vencellada á enogastronomía”, indicaron desde la entidad supramunicipal, que prevé que todas ellas puedan estar rematadas el próximo 30 de junio.

De este modo, se encuentran en ejecución también las obras del Museo do Mar en Rianxo, que actualizará sus infraestructuras y dispondrá de dos aulas enogastronómicas; el futuro Museo da Conserva en Cabo de Cruz o el Museo da Salgadura en Ribeira, donde ya remataron los traballos de limpieza arqueológica de la fábrica de salazón de O Touro para poder iniciar las tareas de musealización de la misma.

Paralelamente, se encuentran en fase de licitación otros proyectos incluidos en el Plan de Sostenibilidad Tu¡rística en Destino (PSTD), como el de la creación de un ‘Clube de Produto Enogastronómico’, en el que estarán llamadas a participar tanto las empresas del sector turístico, como conserveras o bodegas, o el ‘Plan de Comunicación’, ambos en fase de evaluación. Por su parte, la iniciativa para la dotación de vehículos eléctricos en red y sus correspondientes cargadores también está en fase de ejecución, equipando a los cuatro ayuntamientos con estaciones para bicicletas eléctricas de uso público.