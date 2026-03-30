Álvaro Fungueiriño e a inclusión dende o ámbito laboral das persoas con autismo
O Centro de Atención Integral de Amicos ofrece itinerarios personalizados que buscan identificar as capacidades de cada persoa e ofrecer ferramentas que permitan a súa integración no mercado laboral
As persoas con autismo pertencen ao colectivo con discapacidade coa taxa máis alta de desemprego a nivel europeo, que se sitúa entre o 76 e o 90%. Unha realidade que se asenta sobre un sistema educativo pouco adaptado, prexuízos ou a ausencia de apoios específicos neste ámbito.
Pero o caso de Álvaro Fungueiriño, alumno en prácticas en Amicos, exemplifica o valor do acompañamento especializado na formación e inserción laboral de persoas con autismo. Álvaro está a cursar o ciclo formativo de grao medio de Xestión administrativa no IES Espiñeira, e dende fai unhas semanas está a realizar as súas prácticas no Centro de Atención Integral de Amicos. Unha experiencia que lle permite dar o salto da aula á realidade laboral, nun espazo accesible e adaptado ás súas circunstancias e necesidades.
“Síntome ben aquí”, indica, “tanto cos compañeiros como co responsable co que estou máis tempo no centro”. Ademais, durante o ciclo “aprendín moitas cousas, como word e excel, que tamén utilizo nas prácticas. Por agora non atopei ninguna tarefa moi complicada”.
Neste espazo, o traballo céntrase na revisión e adaptación de contidos administrativos para facelos máis comprensibles e accesibles. Trátase dunha tarefa que require atención ao detalle e comprensión de procesos, e que conecta directamente cun dos obxectivos clave de Amicos, que non é outro que avanzar cara a unha sociedade máis accesible para todas as persoas.
Para Álvaro, este período supón tamén unha oportunidade para desenvolver as súas capacidades nun entorno que ten en conta as súas necesidades. A adaptación do posto, dos ritmos e das tarefas convértese nun elemento esencial para favorecer unha experiencia positiva e útil de cara ao futuro.
“Gústoume estudar administración” destaca, tralo que conta que foi unha decisión á que o animou a súa familia, “pero o que máis me gusta é a informática, así que o que máis desfruto son as tarefas nas que traballo co ordenador”.
Asemade, a súa profesora e titora de prácticas no IES Espiñeira, Rosa Ventín, destaca que “tódolos profesores de Álvaro coincidimos en que é individual, adáptase ben pero prefire traballar individualmente que en grupo, é traballador e metódico. Non nos resultou nada difícil chegar a el”.
Desde Amicos, o acompañamento durante este proceso vai máis alá da aprendizaxe técnica. Rosa Agrelo, titora de Álvaro na entidade, explica que o traballo se aborda desde unha perspectiva integral, na que se combinan as tarefas propias do posto co apoio continuo na adaptación ao entorno laboral.
Esta adaptación pasa, como explica Agrelo, por “que cada persoa poida desenvolver o seu potencial nun entorno estruturado, previsible e accesible, que lles dea seguridade. Non se trata só de aprender unha tarefa, senón de acompañar á persoa no proceso de entender o entorno laboral e sentirse parte del, porque o noso obxectivo é que as persoas teñan oportunidades reais de acceso ao emprego, pero sen perder de vista a sensación de permanencia e desenvolvemento”.
Neste sentido, a área de Formación e Emprego desenvolve itinerarios personalizados que buscan identificar as capacidades de cada persoa, reforzar habilidades e ofrecer ferramentas que faciliten unha incorporación progresiva e sostida ao mercado laboral.
A coordinación co ámbito educativo é outro dos piares deste proceso. Desde o IES Espiñeira, o seguimento do alumnado en prácticas permite garantir que a experiencia se axuste aos obxectivos formativos e ás necesidades individuais.
A experiencia dende o centro de educación é positiva tamén. Ventín destaca que “sempre que enviamos de prácticas a algún alumno con TEA ou con necesidades especiais de apoio a Amicos, sempre os reciben con moito agarimo, sempre se senten moi cómodos e quedan moi contentos coa realización das prácticas alí”.
A experiencia de Álvaro en Amicos exemplifica o valor de crear pontes reais entre educación e emprego, especialmente no caso das persoas con TEA, que adoitan atopar maiores dificultades no acceso ao mercado laboral.
Porque falar de inclusión require de oportunidades reais, de acompañamento e de contornas nas que cada persoa poida desenvolver o seu potencial. E nese camiño, iniciativas como esta demostran que unha formación con sentido tamén é unha ferramenta de transformación social.