Ribeira suma una veintena de árboles al bosque comestible del parque de San Roque

El concejal de Medio Ambiente, Víctor Reiriz, durante la visita al bosque comestible Cedida

El Concello de Ribeira da un paso más en su colaboración con la asociación Sachos á Rúa para la creación de un bosque comestible en el parque periurbano de San Roque. La ubicación en este punto de la localidad es factible tras la cesión a la entidad sin ánimo de lucro de una parcela de, aproximadamente, 2.500 metros cuadrados, por parte del gobierno local.

Desde la concejalía de Medio Ambiente se proporcionaron un total de 18 árboles (18 nogales y 13 frutales variados) para plantar en este terreno, además de materiales necesarios para poder llevar a cabo este proyecto por un importe superior a los 200 euros.

“Esta é unha liña de colaboración máis con Sachos á Rúa para que frutifique esta iniciativa que nos parece moi interesante e novidosa no noso concello”, señaló tras la visita al espacio el concejal de Medio Ambiente, Víctor Reiriz. Y añadió: “Inicialmente destinamos algo máis de 200 euros para a compra de árbores, se ben é unha contía inicial que non descartamos ampliar segundo avance o proxecto. Ademais, cara o verán, valoraremos a colocación dun punto de auga máis preto dos bancais para facilitar o rego”.

El edil, que estuvo acompañado durante la visita por el técnico municipal del área, Ignacio Fernández y el tesorero de la asociación sociocultural y agroecológica, Manuel González, quiso poner en valor el trabajo llevado a cabo por Sachos á Rúa. “Un labor altruísta que redunda positivamente na nosa sociedade e no medio ambiente”, señaló.

Un ecosistema diseñado

Un bosque comestible se trata de un ecosistema diseñado para imitar la estructura y función de uno natural, que cuente con diferentes especies botánicas que produzcan alimentos y otras materias primas para animales e insectos.