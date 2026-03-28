Terminan las obras de mejora en San Mauro

Visita a las obras de San Mauro, en Boiro

El Concello de Boiro finaliza las obras para la instalación de callejeros en San Mauro. El alcalde, José Ramón Romero, y el concejal de Urbanismo y Obras, Luis Ruiz, visitaron el lugar para conocer el resultado final de los trabajos.

Las actuaciones llevadas a cabo incluyeron la pavimentación y la instalación de callejeros, la dotación de una red de saneamiento de aguas pluviales y red de abastecimiento, así como la sustitución de las luminarias por unas LED.

El proyecto completo, que continuará ahora en Runs, cuenta con un presupuesto de más de 429.000 euros y cuenta con la financiación de la Deputación da Coruña.