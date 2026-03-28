La Xunta destaca el éxito de la ruta gastronómica ‘Da Pobra a Portosín, Tapeando polo Mar’

Ángeles V. Suárez, durante el evento en Ribeira

La directora general de Desarrollo Pesquero, Ángeles V. Suárez, participó en el día de ayer en la última jornada de la segunda edición de la iniciativa gastronómica ‘Da Pobra a Portosín, Tapeando polo Mar’.

En esta visita, en la que estuvo acompañada, entre otras personas, de la alcaldesa de Ribeira, María Saampedro y el presidente de la Asociación de Empresarios de A Pobra, José Antonio Vidal, destacó el éxito de esta actividad que tiene, por objetivo, destacar en pequeños bocados los sabores del mar. Suárez, además de alabar el producto quiso destacar la importancia del evento para poner en valor “o mellor do noso mar” y activar la hostelería en estos municipios.

Con este acto oficial, que se llevó a cabo en la plaza de Vigo, se puso el broche de oro a una iniciativa que se desarrolló durante tres fines de semana del mes de marzo en las localidades de A Pobra, Ribeira y Porto do Son. Durante estas fechas, diferentes establecimientos hosteleros ofrecieron a su clientela tapas elaboradas con productos del mar -atún, anchoa y mejillón- con el objetivo de sorprender a los comensales con una combinación perfecta entre tradición e innovación culinaria.

Tanto los organizadores como los propios cocineros despiden esta segunda edición pensando ya en la tercera. Por su parte, desde la Xunta, señalaron que colaborar con este evento entra dentro de su apuesta por la promoción u la puesta en valor de los productos de mar de Galicia “contribuíndo en paralelo a hostalería e o turismo” nas villas costeiras.